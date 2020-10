Er komen nieuwe, landelijke coronamaatregelen. "We dreigen achter het virus aan te lopen, daarom nemen we landelijke maatregelen om voor het virus te komen", zei premier Mark Rutte maandagavond bekend tijdens een persconferentie. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) voegde toe: "Het is dweilen met de kraan open." Er is volgens hem sprake van "exponentiële groei."

Het kabinet dacht voor het weekend nog dat alleen regionale maatregelen nodig waren. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag loopt het aantal positieve tests in rap tempo op.

Maar door "voortschrijdend inzicht" worden maatregelen nu landelijk uitgerold omdat Nederland "rood" kleurt, aldus Rutte.

"Of we slagen erin het aantal besmettingen te laten dalen, of we slagen daar niet in", zei De Jonge. "Dan zijn er hardere maatregelen nodig, die dicht bij de intelligente lockdown zullen komen. We doen ons best, maar het virus doet het beter."

De bewindsman benadrukt dat het aantal besmettingen op dit moment pas over enkele weken tot mogelijke ziekenhuisopnames kunnen leiden. "Er liggen nu 142 mensen op de intensive care, en in oktober verwachten we ruim vierhonderd bezette ic-bedden."

Alles draait om het zogenoemde reproductiegetal. Is dat boven de 1, zoals nu al een paar weken het geval is, neemt het aantal besmettingen toe. Daaronder neemt het aantal besmette personen af.

Geen publiek bij sportwedstrijden, thuiswerken de norm

De nieuwe maatregelen volgen op de alarmerende coronacijfers en een daaropvolgend nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Veel maatregelen, die vanaf dinsdag 18.00 gaan gelden, lekten maandag al uit. De horeca moet om 22.00 uur de deuren sluiten, thuiswerken wordt de norm en bezoek aan sportwedstrijden wordt verboden.

In winkels wordt het dragen van een mondkapje aangeraden. Dat wordt geen verplichting vanuit de overheid, maar een winkeleigenaar kan een klant de toegang op basis hiervan wel verbieden.

In tegenstelling tot eerdere berichten geldt er geen reisverbod van en naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Wel wordt door het kabinet afgeraden om te reizen binnen Nederland.

Lockdown over drie weken voorkomen

Het doel is een nieuwe lockdown zoals in maart en april te voorkomen. Over drie weken wordt gekeken of het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames voldoende is gedaald.

Maandag waarschuwde ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voor het toenemend aantal coronapatiënten. "Als de huidige trend zich doorzet, zal in het weekend het aantal opgenomen COVID-19-patiënten stijgen tot boven de duizend."

Het kabinet heeft besloten weer op regelmatige basis een persconferentie te geven over de laatste stand van zaken rond de coronabestrijding.