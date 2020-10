De ANBO heeft maandag de speciale telefoonlijn voor ouderen met vragen over het coronavirus heropend. De landelijke ouderenbond merkt dat de toename van het aantal coronabesmettingen tot nieuwe vragen leidt. Ook vrezen veel senioren de eenzaamheid die bij een nakende tweede lockdown op de loer ligt.

De ANBO opende half maart een coronalijn voor ouderen. Tijdens de eerste lockdown werd deze lijn dagelijks vele honderden keren gebeld. In totaal ontvingen de vrijwilligers van de organisatie meer dan zevenduizend telefoontjes. In juni droogde het aantal gesprekken op en werd de lijn gesloten.

"We merken dat de vragen die deze groep heeft weer snel toenemen", stelt een woordvoerder van de ANBO. "Er is veel onduidelijkheid over vooral de regionale maatregelen. Zeventigplussers weten niet goed waar ze aan toe zijn en wat ze nog veilig kunnen doen."

Ouderen behoren tot de groep die kwetsbaar voor het coronavirus is. "Al geven we vitale ouderen wel het advies vooral in beweging te blijven zolang dat kan", beklemtoont de zegsvrouw.

Ouderen zijn bang hun familie weer lang niet te zien

Ook bellen veel ouderen vanwege de eenzaamheid die ze vrezen als er een nieuwe gedeeltelijke lockdown komt. "Tijdens de vorige periode nam het aantal ouderen dat last van eenzaamheid en depressie had snel toe", weet de ANBO-woordvoerder. "Nu de besmettingen weer snel toenemen, zijn veel ouderen bang dat zij de komende maanden hun familie of kleinkinderen weer niet kunnen zien."

Uit een recente enquête blijkt dat veel ouderen extra maatregelen nemen om zichzelf te beschermen. Drie kwart van de respondenten zegt minder of geen bezoek te ontvangen, minder vaak naar de supermarkt te gaan, activiteiten over te slaan en niet meer naar een restaurant, café, theater of museum te gaan.

De coronalijn( 0348-46 66 66) is op werkdagen overdag te bereiken.