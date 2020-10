Officieel zijn wereldwijd meer dan een miljoen mensen bezweken aan COVID-19. Daarnaast is het aantal besmettingen met het coronavirus maandag de 33 miljoen gepasseerd. Nadat veel landen het virus onder controle hadden gekregen, lijkt het nu bezig aan een nieuwe, grote opmars. NU.nl zet de situatie in enkele landen op een rij.

Allereerst ons eigen land, waar sinds twee weken vrijwel dagelijks een recordaantal positieve tests wordt geregistreerd en ook het dagelijkse dodental begint op te lopen.

RTL Nieuws meldt op basis van een eigen data-analyse dat de regio's Amsterdam en Den Haag momenteel tot de tien ernstigst getroffen gebieden van West-Europa behoren.

Het medium vergeleek de hoeveelheid positieve testen per 100.000 inwoners van Europese gebieden met elkaar.

Frankrijk

De tweede besmettingsgolf in Frankrijk is statistisch gezien dubbel zo erg als de eerste golf. Tijdens de eerste golf werden dagelijks maximaal zo'n vijfduizend positieve tests geregistreerd, maar sinds begin september meldt het land vrijwel dagelijks meer dan tienduizend gevallen. In de laatste week werden zelfs aantallen van rond de vijftienduizend genoteerd.

Daardoor passeerde het land in rap tempo de grens van een half miljoen positieve tests. Volgens Frankrijk vallen de recordstijgingen slechts deels toe te schrijven aan het geïntensiveerde testbeleid. Het land zegt wekelijks zo'n miljoen mensen te testen, terwijl tot augustus in totaal zo'n zes miljoen personen getest waren.

Nederland scherpte onlangs het reisadvies voor enkele tientallen Franse departementen aan. Uit de data-analyse van RTL Nieuws blijkt dat Frankrijk vijf van de belangrijkste Europese brandhaarden telt.

In Frankrijk wordt nu meer getest dan tijdens de eerste golf. (Foto: Pro Shots).

India

De situatie in India is zorgelijk, maar lijkt aan de beterende hand. Sinds augustus meldt het land op dagelijkse basis zo'n duizend coronagerelateerde sterfgevallen. En in september schommelde het aantal positieve tests tussen de 80.000 en 100.000 per dag. In de afgelopen week werd een dalende lijn ingezet.

Het land doorbrak maandag de grens van zes miljoen positieve tests en deskundigen verwachten dat het land zeer binnenkort de VS aflost als het land met de meeste gevallen (7,1 miljoen).

Hoewel het coronavirus aan een opmars bezig is, versoepelde India in september enkele maatregelen om de economie te stimuleren. Miljoenen inwoners verloren hun baan en de economie kromp met bijna een kwart. Gezondheidsexperts maken zich echter zorgen over het Indiase beleid, aangezien een verdere opmars het relatief zwakke gezondheidsstelsel "gemakkelijk kan overweldigen".

Spanje

Ook Spanje kampt met een heropleving van het coronavirus. De dagelijkse aantallen positieve tests lijken relatief klein, maar worden vanwege de achterstallige administratie vaak daags daarna naar boven bijgesteld. Inmiddels telt Spanje een van de grootste dagelijkse stijgingen van Europa.

Mede daardoor geldt al een tijdje een oranje reisadvies voor Spanje. In eigen land botsen het Spaanse kabinet en regionale besturen over de inzet van regionale of landelijke maatregelen. Zo wil de Spaanse regering een lockdown voor de hoofdstad Madrid afkondigen. De stad is goed voor een derde van alle besmettingen in het land en de ic's zouden al wekenlang aan hun maximale capaciteit zitten.

Het regionale bestuur wil echter niet tot een dergelijke maatregel overgaan en houdt het bij een lockdown in 45 buitenwijken.

Welk land krijgt controle over het virus?

Australië lijkt een tweede besmettingsgolf in de kiem te hebben gesmoord. In de deelstaat Victoria en miljoenenstad Melbourne werden dit weekend na een acht weken durende lockdown versoepelingen aangekondigd.

Het dagelijkse aantal positieve tests in het land is afgenomen tot enkele tientallen. Voor de regering was dit voldoende reden om de avondklok te schrappen en mensen op te roepen weer op kantoor te gaan werken. Medio oktober gaan bovendien de basisscholen weer open.