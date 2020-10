Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven maandagavond om 19.00 uur een persconferentie. Waarschijnlijk worden extra maatregelen aangekondigd, omdat het aantal coronabesmettingen in met name Amsterdam, Rotterdam en Den Haag extra snel oploopt.

De persconferentie is vanwege de zorgwekkende situatie een dag naar voren gehaald. "De toename van het aantal COVID-19 besmettingen maakt het treffen van extra maatregelen noodzakelijk", schrijft De Jonge maandag in een Kamerbrief.

De leden van het Outbreak Management Team (OMT) komen maandag samen en brengen advies uit. Ook het Veiligheidsberaad komt bijeen om af te stemmen wat regionaal nodig is.

In de grote steden en omliggende gebieden worden momenteel met enkele honderden per dag de meeste positieve tests afgenomen. GGD-directeur Sjaak de Gouw verwacht dat we binnen zes weken weer in de situatie van maart en april zitten. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zijn de maatregelen die het kabinet eerder heeft afgekondigd niet voldoende. Drastische maatregelen, zoals een mondkapjesplicht, zijn nu nodig, zei hij maandagochtend in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Kabinet vooralsnog huiverig voor landelijke maatregelen

Vooralsnog is het kabinet huiverig voor hardere, landelijke maatregelen. "Daar zit een prijs aan", zei Rutte afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie over de nieuwste maatregelen. "De prijs dat je mensen in hun vrijheden beperkt. De tweede prijs is dat het altijd ook gevolgen heeft voor de economie."

Toch pleiten sommige burgemeesters, zoals Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, voor ingrijpendere maatregelen. "De kaart van Nederland kleurt nu zo rood, dat ik niet meer van regionale, maar van landelijke besmettingen spreek", zei Aboutaleb onlangs tegen de regionale omroep Rijnmond.

Rutte zei voor het weekend niet te willen tornen aan de strategie. "De regionale aanpak blijft zoals die is." Ingrijpende maatregelen kunnen volgens hem wel noodzakelijk zijn als de besmettingen snel blijven oplopen, de ziekenhuizen overbelast dreigen te raken en de reguliere zorg daardoor in de knel komt.

De persconferentie is maandagavond vanaf 19.00 uur te volgen op NU.nl.