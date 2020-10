Het Openbaar Ministerie (OM) heeft sinds medio maart 337 misdrijfzaken in behandeling genomen die verband houden met het coronavirus. Dat maakt het OM maandag bekend.

De misdrijfzaken hebben vooral betrekking op hoesten of spugen in de richting van agenten of anderen met een publieke taak, onder wie winkelpersoneel. In veel gevallen beweerden de verdachten besmet te zijn met het coronavirus.

Van de 337 misdrijfzaken gaat het in 186 gevallen om bedreiging. In 47 gevallen kwam het tot geweld, waarbij bijvoorbeeld verdachten van winkeldiefstal het winkelpersoneel of agenten in het gezicht spuugden of hoestten.

In 253 misdrijfzaken moest de verdachte voor de (snel)rechter verschijnen. Veertien mensen kregen een OM-beschikking, een boete of een taakstraf. Het OM moet in 30 zaken nog een beslissing nemen, 39 zaken zijn geseponeerd in verband met onvoldoende bewijs.

Meer dan twintigduizend overtredingen van noodverordeningen

Bij het OM zijn ook overtredingen van de regionale noodverordeningen binnengekomen. Voor deze overtreding wordt een proces-verbaal opgemaakt. Tot medio september waren 23.300 processen-verbaal bij het OM binnengekomen, waarbij in 17.200 gevallen een geldboete werd opgelegd.

In 1.641 gevallen werd een geldboete opgelegd voor het niet nakomen van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.

Jongeren die zich na een waarschuwing niet aan de noodverordening houden, worden zo veel mogelijk doorverwezen naar Bureau HALT. Tot en met 13 september zijn 875 jongeren doorverwezen naar HALT. Deze straf komt dan in plaats van de geldboete van 95 euro die geldt voor jongeren.