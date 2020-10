De GGD's meldden de afgelopen 24 uur 2.999 nieuwe positieve coronatests aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het etmaal daarvoor waren dat er 2.713.

De afgelopen 24 uur zijn er ook acht nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat is minder dan zaterdag, toen het RIVM vanwege een administratieve inhaalslag 38 sterfgevallen liet noteren. Het gros van deze sterfgevallen vond in juli plaats, maar is later ontdekt.

Amsterdam meldt zondag de meeste positieve tests: 465. Daarna volgen Rotterdam (282), Den Haag (229), Utrecht (78) en Eindhoven (50).

Het aantal mensen dat vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis is opgenomen, is met 62 toegenomen naar 617, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zondag. Van de 617 coronapatiënten liggen er 127 op de intensive care, een stijging van 5 ten opzichte van zaterdag.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt dat de forse stijging van het aantal opgenomen coronapatiënten in de lijn der verwachting ligt. "Wij houden rekening met een vergelijkbare verdere stijging in de komende week. De combinatie met de reguliere zorg zal in de komende week een uitdaging vormen voor de ziekenhuizen", aldus Kuipers.

Buiten de intensive care om liggen 490 coronapatiënten in het ziekenhuis, 57 meer dan zaterdag. In de afgelopen 24 uur zijn geen patiënten op de intensive care verplaatst. Wel zijn zeventien klinische patiënten verplaatst naar een ziekenhuis in een andere regio.