Het grote aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag meldde, is het gevolg van een 'administratieve inhaalslag'. Dat meldt de GGD IJsselland op zijn site. Zaterdag werden 38 nieuwe sterfgevallen gemeld, ruim het dubbele van een dag eerder.

Nederlandse GGD's gaan in opdracht van het RIVM na hoeveel mensen er zijn overleden als gevolg van het virus. GGD's kijken dus wie er overleden is en of deze persoon toevallig ook positief getest was op het coronavirus.

Door deze analyse zijn er bijvoorbeeld bij de GGD IJsselland in de afgelopen week 28 niet eerder gemelde doden ontdekt, die inmiddels in data zijn verwerkt. Van de 38 doden die zaterdag zijn gemeld, komen er 21 uit de regio IJsselland. Afgelopen week is er echter één persoon in deze regio aan COVID-19 overleden.

Van de 28 personen die afgelopen week zijn ontdekt in de gegevens, is COVID-19 de vermoedelijke doodsoorzaak. Deze personen zijn dus in de afgelopen maanden overleden.

Er is geen meldplicht voor overlijdens als gevolg van het coronavirus, legt de GGD uit. Die plicht is er wel voor positieve besmettingen. Hierdoor is het overzicht van coronadoden niet volledig.

Het RIVM meldde zaterdag tevens 2.713 nieuwe positieve coronatests en 29 nieuwe ziekenhuisopnames.