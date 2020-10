Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt vrijdagmiddag melding van 2.782 nieuwe positieve coronatests, een dagrecord. Daarnaast zijn 16 personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus en zijn 36 patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal positieve coronatests en opnames zat de laatste dagen in een stijgende lijn. Woensdag werd een nieuw dagrecord gezet met 2.357 nieuwe positieve tests, dat donderdag met 2.552 positieve tests alweer gebroken werd. Daarnaast werden er in totaal 57 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

Donderdag werd echter ook een relatief groot aantal coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd (zestien). Dat was het grootste aantal sinds 30 mei. Deze vrijdag wordt dat aantal geëvenaard.

Niet al deze coronapatiënten zijn in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Soms worden de gegevens pas later doorgegeven. Ook ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen.

Dat niet iedereen met klachten zich laat testen stuit het RIVM tegen de borst. In gesprek met NU.nl lieten woordvoerders en RIVM-topvrouw Aura Timen meermaals weten dat personen met klachten die niet de teststraat opzoeken, ouderen besmetten.

Meer dan vierhonderd besmettingen in Amsterdam-Amstelland

Amsterdam-Amstelland had de grootste toename. Het aantal besmettingen daar steeg met 415, waaronder 360 in Amsterdam zelf. In Rotterdam-Rijnmond kwamen 271 gevallen aan het licht. Daarvan waren 174 in de gemeente Rotterdam.

De regio Haaglanden registreerde 291 gevallen en in de provincie Utrecht kwamen er 230 gevallen bij. In de regio's Brabant-Noord, Gelderland-Zuid, Midden- en West-Brabant, Hollands Midden en Noord- en Oost-Gelderland werden meer dan honderd positieve tests geregistreerd.