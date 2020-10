In nog eens acht veiligheidsregio's gaan zondagavond 18.00 uur extra maatregelen in. Dat heeft minister-president Mark Rutte vrijdagmiddag tijdens een persconferentie gezegd. Daarnaast wachten de regio's rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zwaardere maatregelen.

Vorige week maakte het kabinet bekend dat in zes regio's om middernacht nieuwe klanten niet meer in horecazaken naar binnen mogen en dat een uur later de zaak dicht moet. Groepen mogen daarnaast binnen en buiten niet groter zijn dan vijftig mensen.

Aan de zes veiligheidsregio's waar die maatregelen al golden, worden er nu acht toegevoegd. Het gaat om Groningen, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Zuid-Holland-Zuid, Gooi- en Vechtstreek, Flevoland, Zaanstreek-Waterland en Gelderland-Zuid.

Volgens Rutte zijn er "grote zorgen" over de situatie in heel Nederland, maar "in het bijzonder in de Randstad".

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) verzocht om maandag met een advies te komen over wat voor extra maatregelen genomen moeten worden. "Daarna besluiten we wat nodig is om een verdere opmars te voorkomen", aldus Rutte.

188 Rutte: 'Gedrag van mensen leidend in aanpak coronavirus'

Nu veertien regio's op niveau 'zorgelijk'

Rutte kondigde eerder deze week al aan dat er nog eens acht probleemregio's zouden bijkomen. Het kabinet werkt sinds kort met een risico-inschalingsmodel van drie niveaus: waakzaam, zorgelijk en ernstig.

De regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden gingen afgelopen zondag naar "zorgelijk". Daar komen er nu acht bij.

Ondertussen blijft het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus stijgen. Ook stijgt het aantal ziekenhuisopnames weer.

Volgens de premier zien de cijfers er "ronduit slecht uit" en staat de reguliere zorg in verschillende ziekenhuizen "onder grote druk".