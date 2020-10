UMC Utrecht is vrijdag begonnen met het afnemen van coronasneltesten in een teststraat. Het gaat om een proef om erachter te komen hoe betrouwbaar de testen zijn.

Als de proef slaagt, kunnen de sneltesten op grote schaal worden ingezet. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid schreef vorige week in een Kamerbrief dat hij verwacht dat dit vanaf november zal zijn. De sneltesten zullen een aanvulling zijn op het al bestaande testbeleid.

De deelnemers van de proef ondergaan ook de PCR-test die nu in de teststraat wordt afgenomen. Voor het onderzoek worden vijftienhonderd tot tweeduizend sneltesten uitgevoerd.

De zogenaamde antigeentesten zijn minder accuraat dan de PCR-testen, maar leveren veel sneller een uitslag. "Het ziet eruit als een zwangerschapstest", zegt microbioloog Rob Schuurman tegen de NOS. Het resultaat is volgens hem binnen vijftien à twintig minuten bekend.

Door het inzetten van deze sneltesten kunnen niet alleen meer mensen worden getest, maar kan iedereen ook vaker worden getest.

UMC Utrecht is het eerste ziekenhuis dat de sneltesten grootschalig inzet in een teststraat. De komende weken beginnen volgens de NOS ook proeven in andere Nederlandse ziekenhuizen, zoals het Erasmus MC in Rotterdam. De proef bij het UMC duurt ongeveer drie weken.

