In Nederland is momenteel onvoldoende capaciteit om iedereen met coronagerelateerde klachten te laten testen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had dat graag anders gezien. Maar hoe staat het eigenlijk met de testcapaciteit in andere Europese landen?

In Nederland zijn zo'n 38.000 tests nodig per dag om iedereen te kunnen testen. Edwin Boel, projectleider van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK), zei donderdag tegen NU.nl dat het momenteel mogelijk is om 33.400 tests uit te voeren.

Door nieuwe leveranciers aan te trekken en hulp te vragen aan bijvoorbeeld Duitse laboratoria, hoopt Nederland de testcapaciteit uiterlijk in oktober op orde te hebben.

Maar ook in andere landen die NU.nl bekeek gaat het niet altijd goed.

Frankrijk: Lange rijen en problemen bij teststraten

Frankrijk heeft het doel minstens een miljoen tests per week uit te voeren. Hoewel de Franse laboratoria deze vraag aankunnen, kunnen de testcentra dit niet. Franse media schrijven dat er soms lange wachtrijen voor de teststraten staan.

Mensen die vooraf een afspraak willen maken, krijgen soms te horen dat ze een week moeten wachten voor ze terecht kunnen voor een test.

In het begin werd vooral opgeroepen om thuis te blijven bij klachten en je niet te laten testen. Toen de Franse regering zei voldoende capaciteit te hebben, gingen mensen dit alsnog massaal doen. In week 37 werden ruim 1,3 miljoen tests uitgevoerd.

België: Vraag goed op te vangen

De vraag naar tests stijgt, maar is vooralsnog goed op te vangen in België. De meeste mensen hebben binnen twee dagen de uitslag. De testcapaciteit in België is groot, waardoor er zelfs sprake is van een overcapaciteit. Voorlopig willen onze zuiderburen die extra ruimte voor zichzelf bewaren in de aanloop naar de herfst. Er is met Nederland gesproken over de optie die overcapaciteit later te delen.

Volgens de Belgische minister Philippe De Backer (Open Vld) voeren de Belgische testlabs dagelijks ongeveer 35.000 tests uit. In oktober moet er een capaciteit van zo'n 90.000 tests per dag zijn.

Zweden: Voldoende testcapaciteit

De Zweedse autoriteiten hebben zich in april al ten doel gesteld om wekelijks zo'n honderdduizend mensen te testen. Dit aantal werd echter pas begin september voor het eerst gehaald.

Er zijn voor zover bekend geen achterstanden, hoewel het aantal afgenomen tests volgens lokale media wel gestaag toeneemt. Volgens de lokale gezondheidsautoriteiten is dit te verklaren door een verbeterd bron- en contactonderzoek.

Verenigd Koninkrijk: Overbelast en lange rijen

Het Verenigd Koninkrijk heeft een overbelast testsysteem, waardoor lang niet iedereen die wil een afspraak kan maken. Ook moet soms ver worden gereisd voor een test. De testuitslag laat in sommige gevallen dagen op zich wachten. Net als in Nederland krijgen mensen zonder klachten het dringende verzoek zich niet te laten testen.

Er is in het Verenigd Koninkrijk veel kritiek op het testbeleid. Topadviseurs van de regering spreken van een kritiek punt in de pandemie. Dagelijks kunnen nu 188.865 coronatests worden verwerkt. Premier Boris Johnson wil dat eind oktober dagelijks 500.000 mensen zich kunnen laten testen.

Duitsland: Voldoende capaciteit voor grote vraag

In Duitsland is geen probleem met de testcapaciteit. Hoewel er enige tijd sprake was van een kleine achterstand van enkele tienduizenden tests, neemt deze snel af. Recentelijk had alleen de staat Beieren grote moeite om ruim 40.000 testuitslagen terug te koppelen. Hierdoor kregen ten minste negenhonderd mensen die positief waren getest te laat hun uitslag terug.

Doordat de Duitse overheid heeft besloten dat terugreizigers uit niet-risicogebieden zich niet meer hoeven te laten testen, is ook de vraag iets afgenomen.

In week 38 werden iets meer dan een miljoen tests uitgevoerd, iets minder dan een week eerder. Tot donderdag zijn meer dan 15,6 miljoen mensen getest in Duitsland. Ruim 312.000 van die tests kwamen positief terug.

Spanje: Problemen inmiddels opgelost

Spanje is momenteel het Europese land met de meeste positieve coronatests. Het land voerde sinds het begin van de coronacrisis ruim zeven miljoen tests uit. In de week van 13 tot 20 september werden 718.298 tests uitgevoerd.

Tijdens het begin van de COVID-19-uitbraak had Spanje grote problemen om het testen op de rit te krijgen, maar inmiddels lijken die problemen te zijn opgelost. Wel moeten mensen in sommige regio's soms lang wachten op hun testuitslag.

Italië: Geen problemen door verplichte doktersverwijzing

Mensen mogen zich in Italië alleen laten testen (PCR-test) met een doktersverklaring. Daardoor zijn er minder lange wachtrijen en is de testuitslag snel binnen.

Er worden ook zogenoemde sneltests uitgevoerd op bijvoorbeeld vliegvelden en havens, waarbij de resultaten al binnen een uur bekend zijn. Deze tests zijn echter minder betrouwbaar. Tot dusver heeft Italië ongeveer zeven miljoen tests uitgevoerd.