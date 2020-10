Het aantal positieve coronatests in Nederland is in de afgelopen 24 uur toegenomen met 2.552, blijkt donderdagmiddag uit data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook zijn 25 nieuwe ziekenhuisopnames en 16 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

Het aantal overleden coronapatiënten is het grootste aantal geregistreerde sterfgevallen sinds 30 mei, blijkt uit de data van het RIVM. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 15.000 mensen positief getest op het coronavirus.

Woensdag kwamen er nog 2.357 nieuwe positieve tests en 32 opnames bij. Het aantal sterfgevallen steeg toen met vijf.

In Amsterdam-Amstelland kwamen nog eens 294 gevallen aan het licht, blijkt uit data van het RIVM. Daarvan zijn 251 vastgesteld in de gemeente Amsterdam. De regio Haaglanden registreerde 249 nieuwe positieve tests en de provincie Utrecht 222.

In de regio Rotterdam-Rijnmond nam het aantal positieve tests toe met 124, waaronder 78 gevallen in de gemeente Rotterdam zelf, laat de GGD Rotterdam weten aan NU.nl.

Niet al deze coronapatiënten zijn in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Soms worden de gegevens pas later doorgegeven. Ook ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen.

Correctie: Het aantal positieve tests in Rotterdam-Rijnmond is aangepast.