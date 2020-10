Regionale mobiliteitsteams moeten mensen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt gaan begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan, schrijven minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer debatteert donderdag over het derde steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis in de problemen komen.

Het kabinet maakt in totaal 1,4 miljard euro vrij om mensen die hun baan verliezen te begeleiden naar nieuw werk.

Door de coronacrisis raken veel mensen hun baan kwijt, maar in veel andere sectoren is er wel werk. In de regionale teams werken gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en sociale partners daarom met elkaar samen om mensen helpen met het zoeken van ander werk.

Met deze aanpak hoopt het kabinet mensen die hun baan dreigen kwijt te raken of al kwijt zijn geraakt zekerheid te geven dat ze passende begeleiding krijgen, zodat ze geen uitkering nodig hebben. Werkzoekenden moeten zoveel mogelijk bij één loket terechtkunnen voor hulp, schrijft Koolmees.

De intensieve begeleiding was een verzoek van de Tweede Kamer, nadat de PvdA een motie indiende. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde een zogenoemde werkgarantie woensdag "essentieel" om het derde pakket te steunen.

Werkgever verantwoordelijk voor nieuwe baan ontslagen werknemer

Volgens de motie moet een werkgever er bij eventueel ontslag voor zorgen dat die persoon elders een andere baan vindt. "Een werknemer moet de garantie hebben dat hij niet naar een uitkeringsloket wordt gestuurd", zei Asscher. Het kabinet steunt de motie, schrijft Koolmees.

In totaal is er 1,4 miljard euro uitgetrokken voor een sociaal pakket. De afgelopen weken is dit pakket uitgewerkt. 683 miljoen euro van het bedrag is bestemd voor de ondersteuning en begeleiding bij de zoektocht naar nieuw werk door onder meer de regionale mobiliteitsteams. Ook wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt voor bij- en omscholing van werkzoekenden en komt er 150 miljoen euro vrij voor onder meer gemeenten om mensen die in de schulden terechtkomen te helpen.