Meerdere bekende Nederlanders hebben woensdag hun #ikdoenietmeermee-filmpje alweer verwijderd of zijn op een andere manier op hun actie teruggekomen. Eén van de BN'ers die dit niet heeft gedaan, is rapper Jebroer. NU.nl ging met hem in gesprek om te vragen wat hij ermee wil bereiken en hoe hij zijn kritiek onderbouwt.

Je nam maandagavond op Facebook deel aan de #ikdoenietmeermee-actie. Wanneer heeft deze campagne volgens jou zijn doel bereikt?

"Als de vragen die we in het bericht stellen beantwoord worden."

Veel wetenschappers staan ervoor open om het soort vragen dat jullie hebben te beantwoorden. En veel vragen zijn in de media al beantwoord. Waarom vind je dat je vragen niet worden beantwoord en van wie verwacht je meer transparantie?

"Van de overheid."

Want de huidige onderbouwing van bijvoorbeeld het Outbreak Management Team (OMT) is onvoldoende? Zo ja, waarom vinden jullie die onvoldoende?

"Ja, omdat er veel kritische artsen niet de kans krijgen om hun verhaal te doen en die hoor ik eigenlijk niet terug in de media."

(Het is onduidelijk welke artsen Jebroer hier bedoelt)

Zorginstituut Nivel heeft bijvoorbeeld duidelijk uitgelegd dat het griepseizoen al voor de komst van het coronavirus mild was en dus is de vraag "Is de griep verdwenen?" al beantwoord. Vertrouwen jullie dat antwoord niet?

"Wij hebben er vragen bij en die stellen we."

Maar een deel van jullie vragen is dus wel beantwoord.

"Niet genoeg, ik vind ook dat in de persconferenties niet genoeg kritische vragen worden gesteld."

Welke informatie missen jullie dan precies?

"Nou, voor mijn branche wordt door de overheid vooral gekeken naar wat allemaal niet mogelijk is. Wij willen eigenlijk gaan kijken naar wat wel mogelijk is, dat is ons punt. We hebben ons bericht onderbouwd met vragen waarop we een antwoord willen. En daarmee maken we een statement, namelijk dat we het niet eens zijn met de maatregelen. We willen graag antwoorden en we willen kijken naar de mogelijkheden voor onze branche en de cultuur die op instorten staat."

Dus als ik het goed begrijp, is het krijgen van antwoorden een doel, maar moet er ook gekeken worden naar meer mogelijkheden?

"Jazeker, er moet voor de evenementenbranche naar mogelijkheden worden gekeken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland, daar kan meer dan hier. Hier kan al de hele zomer helemaal niets. Waarom kijken we niet meer naar wat wel mogelijk is, in plaats van wat allemaal niet mogelijk is?"

(In Duitsland verschillen de regels voor onder andere feesten per deelstaat. In Nederland mogen wel concerten worden gehouden, maar moet iedereen een vaste zitplaats hebben en 1,5 meter afstand van anderen houden)

Had je de campagne dan niet meer op het perspectief voor de evenementenbranche dan op die vragen moeten insteken?

"Dat hadden we misschien moeten doen, maar wij zijn nu een tegengeluid voor heel veel mensen. We hebben vragen en als die vragen beantwoord zijn, dan kunnen we natuurlijk kijken naar wat wel met de branche mogelijk is."

"Mensen hebben als reactie op deze actie gezegd dat wij maar hadden moeten sparen. Maar er zijn nu een heleboel mensen die op dit moment in niet zo'n comfortabele situatie zitten als wij, bijvoorbeeld de festivalorganisaties, de boekingskantoren, de podiumbouwers, de lichtmannen, noem maar op. Veel mensen die werken in deze branche staan stil, zonder toekomstperspectief. Dus ja, daar strijd ik voor."

Nadat je antwoord op je vragen hebt gekregen, kan de conclusie dus ook zijn dat bepaalde maatregelen die vervelend voor jouw branche zijn, zoals afstand houden, wel nodig blijken te zijn.

(Jebroer onderbreekt de interviewer hier en snijdt een ander onderwerp aan)

"De discussie over aerosolen, grote kleine druppels, goede ventilatie en zo. Er wordt niet echt gekeken naar een ander plan dan dat de overheid nu heeft. Het gaat nu op tv over vaccinaties en vaccineren en niet over medisch handelen. Er is één plan. Waarom wordt niet door meerdere artsen naar de maatregelen gekeken? Die bieden hulp aan, maar daar hoor ik weinig over terug."

Betwijfel je of afstand houden nut heeft om besmettingen te voorkomen, terwijl dit wetenschappelijk is bewezen?

"Ja, ik denk dat eigenlijk. Voor mij en dus voor jongeren, die het coronavirus dus eigenlijk kunnen krijgen zonder symptomen. We doen dit voor de ouderen en kwetsbaren en met een griep ga je ook niet naar je opa en oma toe. Ik vind dat je zelf wel slim genoeg moet zijn om niet dingen te doen waar je zo iemand mee kan besmetten. En 1,5 meter... ik en mijn vrienden groeten elkaar gewoon normaal. Ik ga geen elleboog geven of zo."

Oké, als ik je goed begrijp dan zeg je wel: met je oma is afstand houden misschien verstandig? Dat het nuttig is, dat ontken je dus niet?

"Ik heb geen onderzoek gedaan en ik ben ook geen medicus. Maar er zijn een hoop onderzoeken gedaan. Oudere en kwetsbare mensen zitten ook in het vliegtuig, daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Er zijn een paar dingen tegenstrijdig en het lijkt me tof om dat aan de kaak te stellen. Ik denk wel dat de hashtag voor aandacht heeft gezorgd."

Jebroer benadrukt na het interview dat de hashtag #ikdoenietmeermee niet betekent dat hij mensen wil aansporen om zich niet aan de maatregelen te houden. Het is volgens de rapper vooral een statement tegen de tegenstrijdigheid en onduidelijkheid in het coronabeleid.