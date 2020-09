Nederland heeft woensdag de grens van 100.000 positieve coronatests gepasseerd. Het aantal personen dat positief is getest op het coronavirus, is in de afgelopen 24 uur met 2.357 gestegen naar 100.597. Dit blijkt uit data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De meeste meldingen zijn afkomstig uit de gemeente Amsterdam (269), gevolgd door Rotterdam (156) en Den Haag (130). Daarnaast zijn in totaal 32 ziekenhuisopnames en 5 overlijden gemeld.

Sinds juli testen steeds meer mensen positief op het virus, met name in het westen van Nederland. Van vorige week woensdag tot en met afgelopen dinsdag werden bijna 13.500 positieve tests geregistreerd, terwijl dat er een week eerder 63 procent minder waren. Ook het percentage personen met een positieve uitslag is toegenomen: van 3,9 naar 6,1 procent.

De regio's met de meeste nieuwe besmettingen zijn Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Voor deze zes regio's gelden sinds zondag extra maatregelen. Zo moet de horeca bijvoorbeeld uiterlijk om 1.00 uur dicht en geldt er een verbod op feesten, uitjes en andere groepsactiviteiten met meer dan vijftig personen.

De situatie in deze regio's is bestempeld als 'zorgwekkend'. Premier Mark Rutte zei dinsdag dat de lijst waarschijnlijk deze week nog wordt aangevuld met acht andere regio's.

Ook aantal coronapatiënten in het ziekenhuis neemt toe

Ook het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten is gestegen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat sinds woensdag weer operationeel is, liggen er op het moment 104 coronapatiënten op de intensive care (ic). Buiten de ic om liggen 371 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Momenteel nemen die aantallen met meer dan 10 procent per dag toe, ziet ziet voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers. Woensdag werden één ic-patiënt en veertien coronapatiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen.

"De verwachting is dat in de komende dagen het aantal opgenomen patiënten, en daarmee de verzoeken tot verplaatsing, nog beduidend zullen toenemen", aldus Kuipers.