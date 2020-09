Vanwege de toename van het aantal positieve coronatests worden deze week waarschijnlijk acht Nederlandse regio's toegevoegd aan het rijtje gebieden met een zorgelijke situatie, zei premier Mark Rutte dinsdagavond in de Tweede Kamer.

Volgens Rutte kunnen we "ervan uitgaan" dat het risiconiveau in nog eens acht regio's wordt opgeschaald naar 'zorgelijk' (het tweede van de in totaal drie niveaus). Het is nog niet duidelijk om welke regio's het gaat en of daar nieuwe maatregelen worden ingevoerd.

Voor de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden gelden sinds afgelopen zondagavond 18.00 uur extra coronamaatregelen. In die regio's moeten horecagelegenheden eerder dicht en er geldt een verbod op feesten, uitjes en andere groepsactiviteiten met meer dan vijftig personen.

Rutte erkende dinsdagavond in het debat in de Tweede Kamer dat de aangepaste sluitingstijd voor de horeca in de zes bovengenoemde regio's waarschijnlijk niet voldoende zal zijn om een tweede golf aan coronabesmettingen tegen te gaan.

De Tweede Kamer is woedend over de corona-aanpak van het kabinet. Oppositiepartijen PVV, GroenLinks, SP en PvdA eisen dinsdag in het Kamerdebat opheldering over het tekort aan tests, de personeelstekorten bij de bron- en contactonderzoeken en de aangepaste RIVM-mondkapjesrichtlijn voor de ouderenzorg.