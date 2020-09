Het aantal zeventigplussers dat positief op het coronavirus test, is in de afgelopen week bijna verdubbeld ten opzichte van de voorgaande week. In totaal ging het om 816 positief geteste ouderen, waar het in eerdere weken nog om 433 en 253 zeventigplussers ging. Een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat aan NU.nl weten dat velen van hen worden besmet door jongeren.

Het RIVM meldt verder 152 ziekenhuisopnames, waarvan 96 in de laatste week. In bijna vier op de tien gevallen ging het om een zeventigplusser (36).

Mede doordat het aantal positief geteste ouderen op wekelijkse basis verdrievoudigd is, spreekt het RIVM nu van een officiële tweede golf, erkent de woordvoerder. Daarbij spelen de snel oplopende aantallen ziekenhuisopnames ook een grote rol.

"Momenteel vragen we ons af hoe groot deze golf wordt. We kunnen de golf nog bijbuigen (afzwakken, red.), omdat we er ditmaal vroeger bij zijn. We konden dit zien aankomen", aldus de RIVM-woordvoerder.

Verenso: Aantal besmettingen in verpleeghuizen ook verdubbeld

Met de data van het RIVM kan niet worden achterhaald hoeveel van deze pas positief geteste ouderen in verpleeghuizen wonen. Volgens Verenso, de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, ging het om 111 positieve tests. Volgens de organisatie betreft het een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande week (51).

Volgens de woordvoerder van het RIVM kunnen steeds meer besmettingen onder ouderen worden herleid tot jongeren. "Jongeren besmetten ouderen", stelt hij steevast.

Ook RIVM-topvrouw Aura Timen benoemde eerder in gesprek met NU.nl dat een groep Nederlanders met klachten de teststraat niet opzoekt, maar wel ouderen bezoekt.

'Situatie in verpleeghuizen onder controle door gebrek aan grote clusters'

Als mensen in Nederland zich beter aan de huidige maatregelen gaan houden, hoeven er volgens de RIVM-woordvoerder in bijvoorbeeld verpleeghuizen nog geen aanvullende maatregelen genomen te worden.

In verpleeghuizen is geen sprake van precaire situaties, legt de woordvoerder uit. "In maart en april was de nood aan de man door de grote clusters besmettingen die werden waargenomen. Die zijn er nu nog niet, de situatie is nog onder controle, maar we houden het scherp in de gaten."