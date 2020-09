De Tweede Kamer is woedend over de corona-aanpak van het kabinet. Oppositiepartijen PVV, GroenLinks, SP en PvdA eisen dinsdag in het Kamerdebat opheldering over het tekort aan tests, de personeelstekorten bij de bron- en contactonderzoeken en de veranderde RIVM-mondkapjesrichtlijn voor de ouderenzorg.

Volg hier het liveblog van het debat.

"Het kabinet maakt er een bende van", aldus PVV-leider Geert Wilders. PvdA-leider Lodewijk Asscher: "Het is chaos in het testbeleid." "Ik heb nu het idee dat er gelogen wordt", was het snoeiharde oordeel van GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Klaver verwijst daarmee naar uitzendingen van Nieuwsuur waarin aan het licht kwam dat het RIVM de mondkapjesrichtlijn stilzwijgend heeft aangepast.

Aan het begin van de coronacrisis heeft het ministerie van Volksgezondheid meerdere malen gezegd dat schaarste aan beschermingsmiddelen geen rol heeft gespeeld in het advies voor medewerkers in de ouderenzorg. Zij hoefden aanvankelijk bij "vluchtig contact" geen mondkapje te dragen. Eind augustus is dat advies aangepast en sindsdien wordt een mondmasker wél aangeraden.

Ook Lilian Marijnissen (SP) eist duidelijkheid. Haar partij heeft in de afgelopen maanden herhaaldelijk om beschermingsmiddelen voor alle medewerkers in de zorg gevraagd. Als het RIVM en het kabinet de medewerkers niet op basis van schaarste hebben afgeraden mondmaskers te gebruiken, wil ze weten op basis van welk wetenschappelijk inzicht dat besluit dan wel is genomen.

Live: Tweede Kamer debatteert over ontwikkelingen rondom coronavirus

Dik-Faber: 'Testen, traceren en isoleren op losse schroeven'

Meerdere partijen uitten ook harde kritiek op het testbeleid en het haperende bron- en contactonderzoek, terwijl het aantal positieve coronatests blijft toenemen. Carla Dik-Faber (ChristenUnie): "Het testen, traceren en isoleren staat op losse schroeven."

Op dit moment is er een schreeuwend tekort aan testcapaciteit in de laboratoria en personeel om het bron- en contactonderzoek uit te voeren.

Dinsdagmiddag werd duidelijk dat door tekorten tienduizend testaanvragen worden afgewezen. "Het kabinet is onverantwoord bezig", zei Wilders. Hij wijst erop dat de Tweede Kamer al maanden roept dat de testcapaciteit op orde moet zijn. "Wat heeft u de afgelopen maanden zitten doen?", vroeg hij aan coronaminister Hugo de Jonge. "We kunnen ons geen minister permitteren die het allemaal niet meer aankan."

Coalitiepartij D66 ergert zich ook aan het tekort aan tests. Rob jetten ziet dat het kabinet nu met grote labs gaat werken, maar wil weten waarom dat pas nu gebeurt. "Dat had eerder gemoeten." Volgens de fractieleider heeft het kabinet te veel zaken niet op orde en dat ondergraaft het draagvlak voor de coronaregels.

Klaver: 'Oproep van influencers is het topje van de ijsberg'

Hij verwees naar een groep bekende en minder bekende Nederlanders die zich dinsdag - op initiatief van Willem Engel van Viruswaarheid (voorheen bekend als Viruswaanzin) - op sociale media tegen het coronabeleid keerde.

Jetten veroordeelt de acties, maar ziet wel dat een gebrek aan perspectief en wisselende boodschappen van het kabinet ervoor zorgen dat complotdenkers voet aan de grond krijgen. "Mensen houden zich aan de regels als de overheid de zaken op orde heeft."

Klaver deelt die analyse. Volgens hem vormen de influencers het topje van de ijsberg. "Mensen moeten weten waar het kabinet naartoe werkt. Dat kan niet wachten op een vaccin." Volgens de GroenLinks-leider is een goed functionerend testbeleid de enige manier waarop delen van de samenleving veilig heropend kunnen worden. "En juist dat gaat goed mis." Klaver benadrukte dat de Kamer het kabinet aan het begin van de crisis veel ruimte heeft gegeven, maar vindt dat Nederland er nu - zeven maanden later - beter voor had moeten staan.

Asscher: 'Wees eerlijk en geef fouten toe'

Meerdere partijen vragen het kabinet om beter over de maatregelen te communiceren en zelf meer urgentie uit te stralen. Zo zien VVD, CDA, D66 en PvdA de persconferenties, RIVM-sessies in de Kamer en debatten graag op een vast tijdstip terugkeren.

Asscher wil dat het kabinet ook duidelijker is over wanneer dingen fout gaan of niet lopen zoals gepland. "Wees eerlijk en geef fouten toe." Hij neemt het Rutte en De Jonge kwalijk te hoge verwachtingen te wekken. "Er zou een app komen, daarna zou het dashboard ons op tijd helpen. De Jonge is als iemand die zegt dat hij morgen de afwas doet. Als dat niet gebeurt, dan zegt Rutte dat De Jonge toch de afwas zou doen."

Ook vraagt Asscher zich af of de vrijdag afgekondigde maatregelen voor de horeca voldoende zijn om het tij te keren. Ook Dik-Faber is daar kritisch op. "We kijken recht in de ogen van de tweede golf. Het kabinet schrapt het laatste rondje in de kroeg, is dit de dijk waarmee we tweede golf gaan tegenhouden?"