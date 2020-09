Meer dan 200.000 Amerikanen die positief zijn getest op het coronavirus zijn overleden, blijkt dinsdag uit onderzoek van de Johns Hopkins University.

De afgelopen twee weken werden de meeste besmette overledenen gemeld in de staten Texas, Florida en Californië. In die staten zijn ook de meeste positief geteste mensen geregistreerd.

Sinds april zijn de Verenigde Staten het land met de meeste besmette doden wereldwijd. Ook het aantal positieve coronatesten, ruim 6,8 miljoen, ligt nergens ter wereld hoger.

Maandag prees de Amerikaanse president Donald Trump nog het Amerikaanse coronabeleid. "Het treft vrijwel niemand. Het is verbazingwekkend", zei Trump maandagavond tijdens een campagnebijeenkomst in Ohio. Volgens Trump treft het virus vooral ouderen met hartproblemen en andere aandoeningen.

Aan het begin van de coronacrisis zei de Amerikaanse president maximaal 200.000 overledenen met het virus de verwachten. Dat aantal zal waarschijnlijk overschreden worden gezien het aantal besmettingen in het land blijft toenemen.

Grote aantallen inwoners en tests

De hoge cijfers in de VS zijn deels te verklaren door het hoge bevolkingsaantal. Met ongeveer 330 miljoen inwoners is de VS na China en India wereldwijd het land met de meeste inwoners.

Er worden relatief veel tests afgenomen in de Verenigde Staten. Volgens de officiële gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn er inmiddels al ruim 100 miljoen tests afgenomen. Dat komt ook deels omdat sommige Amerikanen, zoals zorgpersoneel, meerdere keren getest worden.

Wereldwijd zijn er ruim 965.000 mensen overleden die besmet waren met het virus. Na de VS noteren Brazilië (ruim 137.00), India (bijna 89.000) en Mexico (bijna 74.000) het grootste aantal besmette overledenen.