De verdeling van coronapatiënten over ziekenhuizen in Nederland wordt vanaf woensdag weer landelijk gecoördineerd. Dat betekent dat patiënten uit bijvoorbeeld het westen van het land ook weer in het noorden, oosten en zuiden verzorgd gaan worden. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) neemt de stap om ervoor te zorgen dat de reguliere zorg in ziekenhuizen gewaarborgd blijft.

Het is niet duidelijk uit welke regio's per direct patiënten overgeplaatst worden. Een woordvoerder noemt in gesprek met NU.nl dat sowieso ziekenhuizen in het westen van het land het druk hebben, maar kan over verdere regio's niets zeggen.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) meldt dat vanuit diverse ziekenhuizen het verzoek was gedaan om tussen regio's patiënten te verspreiden, vanwege het snel oplopende aantal ziekenhuisopnames.

Woensdag worden meteen de eerste patiënten naar andere regio's verplaatst. Het LCPS wil de komende tijd op laagdrempelige wijze waar nodig meer patiënten overplaatsen, zodat het afschalen van reguliere zorg niet nodig is.

Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen (ic's) is in ruim een week verdubbeld naar 91. Ook het aantal reguliere ziekenhuisopnames van coronapatiënten verdubbelde naar 322.

718 ic-bedden zijn nu bezet

Nederlandse ic's stromen daarnaast ook vol met personen die lijden aan andere medische kwalen. Deze dinsdag maakt het LCPS melding van 92 nieuwe opnames, waarmee in totaal 718 ic-bedden nu bezet zijn.

Tijdens het hoogtepunt van de corona-uitbraak in maart en april werden coronapatiënten ook verdeeld over ziekenhuizen in heel het land. Toentertijd dreigde een tekort aan bedden op de ic's, maar daar is vooralsnog geen sprake van. Het LCPS benadrukt dat de stap is genomen om de reguliere zorg te ondersteunen.