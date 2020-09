Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn in de afgelopen week 13.471 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een stijging van 63 procent ten opzichte van een week eerder. Toen werden 8.265 positieve coronatests gemeld.

Dat het cijfer van de afgelopen zeven dagen hoger ligt, komt niet geheel onverwacht. Uit de dagelijkse RIVM-data bleek al dat het dagrecord wat betreft het aantal positieve tests meermaals was gebroken. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger, doordat niet iedereen zich wil of kan laten testen.

Van alle personen die in de afgelopen week op het coronavirus getest zijn, testte 6,1 procent positief. Dat was in de week daarvoor nog maar 3,9 procent. Wel zijn er met 192.255 coronatests ruim 3.000 minder tests afgenomen dan in de voorgaande week.

Het RIVM meldt dat Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Groningen de provincies met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners zijn. Hoewel de meeste positieve tests nog steeds worden afgenomen onder personen in de leeftijdscategorie van 20 tot 29 jaar, stijgt in alle leeftijdsgroepen het aantal positieve uitslagen.

Ook meer sterfgevallen en ziekenhuisopnames

Daarnaast zijn 33 aan het coronavirus gerelateerde sterfgevallen geregistreerd, meer dan een week eerder (14). Het RIVM meldt dinsdag verder dat er 152 ziekenhuisopnames zijn gemeld. Ook dat zijn er meer dan in de week ervoor (92).

Vooral in het westen van het land vinden meer opnames plaats. Er liggen steeds meer coronapatiënten tegelijkertijd in het ziekenhuis. Patiënten in drukke regio's worden sinds kort verspreid om de druk op de zorg gelijkmatig te verdelen. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht dat de stijging van het aantal bezette bedden de komende week zal doorzetten.

Vanwege de negatieve ontwikkeling van de cijfers gelden sinds zondag aanvullende maatregelen in regio's met veel besmettingen. Zo mag de horeca na middernacht geen nieuwe bezoekers meer toelaten en geldt er een verbod op feesten en andere groepsactiviteiten met meer dan vijftig personen.

