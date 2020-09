Het waarschuwingsniveau in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot het coronavirus is opgeschaald van niveau 3 naar niveau 4, wat betekent dat het aantal besmettingen volgens medische experts "groot is of exponentieel toeneemt", meldt BBC News.

Premier Boris Johnson zal het Britse parlement en volk dinsdag toespreken. In zijn toespraak zal hij vrijwel zeker aankondigen dat pubs, bars en restaurants in Engeland vanaf donderdag iedere avond om 22.00 uur hun deuren moeten sluiten. Ook mogen gasten alleen geserveerd worden als ze aan een tafel zitten. In enkele delen van het Verenigd Koninkrijk moesten pubs al om 21.00 uur sluiten.

"Niemand onderschat de uitdagingen die deze nieuwe maatregelen met zich meebrengen voor veel individuen en bedrijven. We weten dat het niet makkelijk zal zijn, maar we moeten actie ondernemen om de heropleving van het coronavirus onder controle te houden en de Britse zorgsector te beschermen", zal Johnson volgens een uittreksel van Downing Street zeggen.

In Noord-Ierland blijven de al geldende maatregelen met betrekking tot het samenkomen van verschillende huishoudens voorlopig nog van kracht, werd maandag bekend. Daarnaast worden in vier gebieden in Wales extra maatregelen genomen. Ook in Schotland worden binnenkort extra maatregelen verwacht.

Maandag werd bekend dat de aandelenkoersen van grote Britse café- en restaurantgroepen flink zijn gedaald door de mogelijke nieuwe lockdownmaatregelen in het Verenigd Koninkrijk.

'Zonder actie straks 50.000 positieve tests per dag'

In het Verenigd Koninkrijk dreigt een tweede golf van het coronavirus. Adviseurs van de regering waarschuwden maandag dat het aantal positieve tests halverwege oktober met 50.000 per dag kan toenemen als er niet ingegrepen wordt.

Het Verenigd Koninkrijk is hard geraakt door COVID-19. Momenteel is het aantal dodelijke slachtoffers nergens in Europa groter. Het land kreeg in september, net als Nederland, te maken met een toename van het aantal nieuwe besmettingen. Maandag werden er 4.368 positieve tests geregistreerd in het VK. Een dag eerder waren dat er 3.899.