Op de eerste dag dat zorg- en onderwijspersoneel voorrang krijgt bij het testen op de aanwezigheid van het coronavirus, hebben 8.706 mensen uit die bedrijfstakken contact gezocht met het speciale telefoonnummer. Dat meldt een woordvoerder van de GGD GHOR maandagavond aan NU.nl.

6.736 bellers hebben een afspraak voor een test gemaakt - ruim drie kwart van het totale aantal mensen dat contact zocht. De GGD en het ministerie van Volksgezondheid stelden het nummer 0800-8101 maandag om 8.00 uur open.

"Het was druk, wat ook te verwachten is met mensen die zich mogelijk al langer wilden laten testen", aldus de woordvoerder. "De hele dag was er een wachttijd en soms werd mensen gevraagd opnieuw te bellen." De GGD meldde van tevoren op een paar duizend tests per dag voor deze twee specifieke groepen te rekenen.

De speciale telefoonlijn was maandagochtend vanwege de drukte na een half uur al niet meer bereikbaar. Wie het nummer belde, kreeg te horen dat er te veel mensen belden en dat niemand kon opnemen.

'Een deel was waarschijnlijk geen zorg- of onderwijsmedewerker'

De koepelorganisatie van GGD's kon niet zegen waarom een deel van de bellers geen afspraak kon maken. "Een deel zal waarschijnlijk geen zorg- of onderwijsmedewerker zijn. En een deel zal nog niet de juiste papieren van de werkgever hebben." Vanaf dinsdag of woensdag zal de GGD gaan vastleggen waarom verzoeken worden afgewezen.

Om er zeker van te zijn dat alleen docenten en verplegend personeel het nummer bellen, vinden er twee controles plaats: de beller wordt eerst aan de telefoon gecontroleerd en vervolgens ook in de teststraat. Zij hebben een verklaring van hun werkgever nodig waaruit blijkt dat zij tot de doelgroep behoren.

Het kabinet wilde lange tijd geen onderscheid tussen beroepsgroepen maken, maar ging naar aanleiding van bezorgdheid over personeelstekorten in de Tweede Kamer toch met de GGD in gesprek over de mogelijkheden.

92 OMT-lid Vossen: 'Nederland heeft volledige testcapaciteit benut'

De Jonge heeft snel meer testcapaciteit beloofd

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge is bezig met het vergroten van de labcapaciteit. Hiervoor heeft hij onder meer afspraken met drie partijen in het buitenland gemaakt. Hij verwacht dat de capaciteitsproblemen begin oktober zijn opgelost. Pas als er meer labcapaciteit beschikbaar is, kan de testcapaciteit verder worden opgeschaald.

Nu kunnen dagelijks bijna 37.000 coronatests uitgevoerd worden. De minister hoopt dat dit er eind september 50.000 per dag zijn.