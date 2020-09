Carnaval kan volgend jaar waarschijnlijk niet op de normale wijze gevierd worden, melden de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's maandag in een brief aan Brabanders. Aan een alternatieve viering wordt gewerkt.

Jack Mikkers (Brabant-Noord), Theo Weterings (Midden- en West-Brabant) en John Jorritsma (Brabant-Zuidoost) hopen dat "de creativiteit van carnavalsverenigingen" daarbij gebruikt kan worden.

Het drietal stelt dat de normaliter volle kroegen en grote menigten bij optochten niet welkom zijn in tijden dat het coronavirus aanwezig is. Diverse media berichtten de laatste weken dat meerdere carnavalsoptochten al geannuleerd waren.

Het volledig annuleren van carnaval is volgens de voorzitters geen optie, "net zoals we niet kunnen besluiten dat Kerstmis niet doorgaat".

Begin december hopen de veiligheidsregio's plannen te hebben ontvangen voor een alternatieve carnavalsviering. Ook hopen de burgemeesters van respectievelijk Den Bosch, Eindhoven en Tilburg op begrip van de inwoners, omdat zij deze beslissing nemen terwijl de epidemiologische situatie in februari nog onzeker is.

"We zijn ons er bewust van dat we handelen vanuit de situatie zoals die nu is, en we niet weten hoe de situatie over een paar dagen is, laat staan over een paar maanden. De noodverordening die op dat moment van kracht is, zal leidend zijn."