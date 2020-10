De GGD's hebben vorige week ruim 192.000 coronatests afgenomen, ruim 3.000 minder dan in de voorgaande week. Het is de eerste keer sinds begin augustus dat de hoeveelheid afgenomen tests terugloopt. Deze maandag werd opnieuw een recordaantal positieve tests gemeld (2.223).

Hoewel vorige week dus minder tests zijn afgenomen dan in de voorgaande week, werd van dinsdag tot en met vrijdag telkens een recordaantal positieve tests gemeld. Ook in het weekend werden relatief veel positieve gevallen gemeld.

Daardoor neemt naar verwachting het percentage personen dat positief test toe. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dat cijfer dinsdag bekend. Bij de vorige update bleek het aandeel positief geteste personen te zijn gestegen van 2,8 naar 3,9 procent.

Aantal afgenomen tests per week: 3 tot en met 9 augustus: 98.978

10 tot en met 16 augustus: 102.487

17 tot en met 23 augustus: 140.432

24 tot en met 30 augustus: 163.572

31 augustus tot en met 6 september: 180.182

7 tot en met 13 september: 195.545

14 tot en met 20 september: 192.255

Besmettingsgraad in Nederland mogelijk gestegen

Volgens een woordvoerder van de koepel GGD GHOR duidt een stijging van het percentage erop dat de besmettingsgraad in Nederland stijgt.

Het kan echter ook zo zijn dat nu minder mensen zonder klachten zich laten testen, zoals het kabinet eerder had verzocht. In dat geval hebben relatief meer geteste personen daadwerkelijk klachten en is de kans dat ze positief testen groter. Ook op die manier kan het aandeel positieve tests stijgen.

Het RIVM maakt maandag ook melding van 27 nieuwe ziekenhuisopnames en 2 overleden coronapatiënten.

Geen bijzondere oorzaak voor daling aantal afgenomen tests

De Nederlandse testketen staat al enkele weken onder druk. Het is niet duidelijk of de oproep van het kabinet heeft bijgedragen aan de daling van het aantal afgenomen tests. De woordvoerder van GGD GHOR meldt dat er geen sprake van een bijzondere ontwikkeling was en dat het om een reguliere schommeling van de cijfers gaat.

Sinds begin augustus is de wekelijkse hoeveelheid afgenomen tests bijna verdubbeld. Teststraten zouden op dagelijkse basis nog meer personen kunnen testen, maar zijn door het ministerie van Volksgezondheid gevraagd verdere uitbreiding af te remmen.

De laboratoria die alle wattenstaafjes moeten testen, zitten namelijk wel aan hun plafond. Het ministerie is met Duitse en Belgische testlabs in gesprek om de capaciteit binnen enkele weken fors uit te breiden.

Deze maandag werd een speciale telefoonlijn geopend, zodat zorg- en onderwijspersoneel zich met voorrang kan aanmelden voor een coronatest. Binnen een uur zouden meer dan drieduizend belangstellenden zich hebben gemeld. Op dagelijkse basis kunnen in totaal zo'n 37.000 coronatests uitgevoerd worden.