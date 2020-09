De laatste 24 uur is het aantal coronapatiënten op een intensivecareafdeling gestegen met tien. Het aantal COVID-19-patiënten dat een ziekenhuisbed bezet op een gewone afdeling, steeg met zestien. Ernst Kuipers, voorzitter van Landelijk Netwerk Acute Zorg, verwacht komende week nog een verdere groei door het grote aantal positieve tests van afgelopen week.

Het aantal personen dat met COVID-19 op een intensivecareafdeling ligt, is nu 77. Het aantal bezette ziekenhuisbedden op een gewone afdeling komt met de toename van zondag uit op 276.

Het RIVM meldde zondag dat er 1.849 nieuwe positieve tests zijn gerapporteerd. Zaterdag waren dat er 1.887. Vrijdag werd nog het dagrecord gebroken sinds het begin van de coronacrisis, toen er 1.974 nieuwe positieve tests werden gemeld. De meeste positieve tests kwamen opnieuw vanuit de grote steden Amsterdam (290), Den Haag (181) en Rotterdam (111).

Doordat de wachttijd bij de teststraten blijft oplopen en niet iedereen met (lichte) klachten getest kan worden, ligt het aantal besmettingen mogelijk nog veel hoger.

Ook het bron- en contactonderzoek staat onder druk. Meerdere GGD's besloten deze week om mensen die positief zijn getest zelf hun contacten te laten bellen, omdat medewerkers het aantal onderzoeken niet kunnen bijbenen.

Significante groei in aantal positieve tests

De laatste weken laat het aantal mensen dat positief wordt getest op het coronavirus een flinke groei zien. Het dagrecord werd de laatste week vier keer gebroken. Het vorige dagrecord stamde uit april, tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis in Nederland.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) sprak tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag over een tweede golf. Premier Mark Rutte had het over een comeback van het coronavirus.

Vanaf zondag 18.00 uur gaan er in zes regio's extra maatregelen gelden. Het gaat om de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Onder meer horecazaken mogen daar voortaan vanaf middernacht geen nieuwe bezoekers meer toelaten en moeten de muziek uitzetten. Om 1.00 uur moeten de deuren gesloten zijn.