Bonaire scherpt maandag de coronamaatregelen aan. De verscherpte regels gelden tien dagen. Onder meer horecagelegenheden en mensen met contactberoepen moeten tijdelijk de deuren gesloten houden. Gezaghebber van Bonaire Edison Rijna spreekt van een "lichte lockdown". Zaterdag werd op het eiland melding gemaakt van zestien nieuwe positieve tests.

Op het eiland zijn in totaal 36 personen positief op het coronavirus getest. Eén van hen is overleden en negen anderen zijn hersteld. Rijna benadrukte in zijn toespraak dat de meeste besmette personen geen tot milde klachten hebben. Het eiland is volgens de gezaghebber beland in een fase waarin "strengere maatregelen noodzakelijk zijn".

Beleidsadviseur Marian Luinstra-Passchier van de GGD van Bonaire zei zaterdag in een toespraak dat vier besmettingsclusters zijn te herleiden tot "de werksfeer en informele contacten na het werk". Ook zijn er wat losse besmettingen die (nog) niet zijn te herleiden tot een cluster.

Op Bonaire wordt inmiddels ook meer getest, liet Luinstra-Passchier weten. "Wij zijn van circa tien tot twintig testen per dag naar veertig tot zestig testen per dag gegaan." Sinds zaterdag worden niet alleen mensen met klachten getest, maar ook huisgenoten van positief geteste personen.

Horeca, casino's en sportscholen dicht

Op basis van de nieuwe maatregelen worden casino's en horecagelegenheden gesloten, maar mogen restaurants wel tot 22.00 uur eten laten afhalen of bezorgen. Sportscholen gaan dicht, evenals alle winkels die niet noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld supermarkten hoeven niet dicht. Scholen blijven open, maar wel onder "strenge voorwaarden".

Alle evenementen worden afgelast en bij samenkomsten, zoals begrafenissen en religieuze aangelegenheden, mogen maximaal tien personen aanwezig zijn. Huwelijken zullen zonder genodigden moeten plaatsvinden.

Bonaire heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verzocht code oranje af te kondigen voor reizen vanuit Nederland.

Gezaghebber Rijna erkent dat de maatregelen zwaar zijn, maar benadrukt het belang ervan. "Ik doe een beroep op alle inwoners van Bonaire. Want als we nu een stap terug doen, kunnen we straks weer versoepelen."

