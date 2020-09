Voor de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden gelden vanaf zondagavond 18.00 uur nieuwe coronamaatregelen. NU.nl zet deze maatregelen op een rijtje.

De zes regio's zijn opgeschaald naar het niveau 'zorgelijk' (het tweede van de in totaal drie niveaus) vanwege de toename van het aantal positieve coronatesten.

Horecazaken in deze gebieden mogen voortaan vanaf middernacht geen nieuwe bezoekers toelaten en moeten de muziek uitzetten. Een uur later moeten alle gasten vertrokken zijn en de deuren gesloten worden.

Ook geldt er een verbod op feesten, uitjes en andere groepsactiviteiten met meer dan vijftig personen. Het maakt daarbij niet uit of de bijeenkomst binnen of buiten is. Voor onder meer theaters en concertpodia geldt een uitzondering.

De zes regio's hebben bovendien aanvullende maatregelen aangekondigd. Deze verschillen per gebied.

Amsterdam-Amstelland

Om illegale feesten in Amsterdam-Amstelland tegen te gaan, gaat de regio delen van het Amsterdamse Bos en bij de Ouderkerkerplas in de nacht preventief afsluiten. De regio zegt extra daarnaast op openbare plekken met pijlen en extra markeringen aandacht te vragen voor de naleving van de basisregels.

Op jongeren gerichte communicatiecampagnes moeten mensen stimuleren de basisregels na te leven. Op plekken waar relatief veel mensen besmet raken, zoals op scholen, in horecagelegenheden en bij studentenverenigingen, gaan de coronapreventieteams van de GGD en gemeenten zogenoemde preventiepakketten leveren. Daarnaast worden winkelmandjes weer geteld en gedesinfecteerd.

Rotterdam-Rijnmond

In de regio Rotterdam-Rijnmond gaat de politie gerichter controleren bij bepaalde doelgroepen, waaronder bij studentensociëteiten, op sportaccommodaties en in feestzalen.

Om de urgentie van de naleving van de maatregelen te benadrukken, wordt daar in de openbare ruimte extra op gewezen. De regio ontwikkelt daarnaast lokale campagnes voor gebieden met veel besmettingen. Ook wordt gesproken met groepen bij wie relatief veel besmettingen worden vastgesteld. Het gaat dan om onder anderen jongeren, studenten en mensen met een migratieachtergrond.

Ook gaat Rotterdam-Rijnmond bij openbare gebouwen zogenoemde venstertijden voor kwetsbare doelgroepen instellen en worden winkelmandjes geteld en gedesinfecteerd.

Haaglanden

De regio Haaglanden gaat intensiever handhaven op de naleving van de coronamaatregelen: er komen meer controles bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten. Na een overtreding van de regels krijgt de locatie een waarschuwing. Als meerdere overtredingen zijn vastgesteld, volgt een tijdelijke sluiting.

De regio neemt extra aandacht voor de naleving van de regels als uitgangspunt en ontwikkelt campagnes. De regio doet "een dringend beroep op alle inwoners om verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de maatregelen te houden". Hiervoor gaat Haaglanden ook in gesprek met specifieke doelgroepen en branches.

Utrecht

Waar mogelijk wordt in de regio Utrecht de handhaving van de coronamaatregelen aangescherpt. Daarbij wordt vooral ingezet op strenger toezicht en intensievere handhaving in parken, gebieden met een hoog risico op illegale feesten en sectoren waar bovenmatig veel besmettingen plaatsvinden.

Ook in Utrecht worden campagnes opgezet en gesprekken gevoerd met specifieke doelgroepen. In de stad Utrecht heeft de burgemeester met koepels van sport-, studie-, en gezelligheidsverenigingen afgesproken dat die volgende week zelf met een actieplan komen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De regio onderzoekt daarnaast of er behoefte aan venstertijden is.

Kennemerland

In de regio Kennemerland wordt extra gecontroleerd in sectoren met veel besmettingen, zoals sportverenigingen. Daarnaast mogen mensen in bepaalde gebieden 's nachts niet meer komen. Zo probeert de regio illegale feesten tegen te gaan.

De regio Kennemerland gaat de communicatie in de richting van specifieke aanpassen. Het gaat om jongvolwassenen (20-29 jaar), studenten en migranten. De regio richt zich daarbij direct op organisaties.

De GGD gaat daarnaast onder meer sportverenigingen, scholen, supermarkten en horecagelegenheden aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Hollands Midden

De regio Hollands Midden houdt het voornamelijk bij de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, schrijft Omroep West.

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden zegt tegen de regionale omroep dat er wel met jongeren gesproken zal worden, maar dat hij geen reden ziet om extra maatregelen te treffen.

"De meeste besmettingen vinden plaats achter de voordeur, daar kunnen wij niet ingrijpen", aldus Lenferink.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat de gemeente Amsterdam 's nachts parken zou afsluiten. Dit had de gemeente eerder bekendgemaakt, maar bleek later onjuist. Alleen twee buitengebieden, namelijk de Ouderkerkerplas en delen van het Amsterdamse Bos, gaan 's nachts dicht.