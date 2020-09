In de afgelopen 24 uur zijn 33 nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen opgenomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag. Vrijdag waren dat er nog twaalf. In totaal liggen er nu 327 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis.

Het RIVM meldt ook dat er 1887 nieuwe besmettingen zijn gemeld, iets minder dan vrijdag. Toen werd voor de vierde dag op rij een nieuw dagrecord gemeld van 1974 positieve tests. Nog eens twee personen zijn overleden aan de ziekte, blijkt uit de nieuwe cijfers van zaterdag.

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg voegt daaraan toe dat er in de afgelopen week dagelijks 10 procent meer COVID-19-patiënten in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen.

Vooral bij ziekenhuizen in het westen van Nederland zorg de stijging voor "aanzienlijke drukte". Deze neemt toe doordat patiënten binnenkomen met klachten die mogelijk door het coronavirus komen. Deze personen moeten worden geïsoleerd terwijl zij wachten op de uitslag van een coronatest.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt zaterdag dat er momenteel 67 COVID-19-patiënten op de intensive care verblijven, negen meer dan vrijdag.

Regionale maatregelen afgekondigd in westen Nederland

Premier Mark Rutte zei vrijdag in een persconferentie dat het virus met een comeback bezig is. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid sprak van een tweede golf.

Vanwege deze 'comeback' maakten Rutte en De Jonge bekend dat vanaf zondagavond 18.00 uur nieuwe maatregelen zullen ingaan in de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.

Zo moeten de horeca in deze regio's eerder dicht en worden bijeenkomsten beperkt tot vijftig mensen. Binnen de regio's zijn nog aanvullende maatregelen afgekondigd.