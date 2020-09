Meer GGD's leggen een deel van het bron- en contactonderzoek in handen van de personen die positief zijn getest, meldt koepelorganisatie GGD GHOR zaterdag. Zij moeten indien mogelijk zelf hun contacten bellen. Hiertoe is besloten omdat de GGD's nu al veel meer onderzoeken uitvoeren dan aanvankelijk verwacht.

De veiligheidsregio Haaglanden nam dit besluit al eerder deze week. Nu volgen onder meer Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Twente. In de regio Amsterdam-Amstelland werd de alternatieve werkwijze afgelopen zomer al enige tijd gehanteerd.

Doordat steeds meer mensen positief testen op het coronavirus zijn er ook meer bron- en contactonderzoeken nodig. Volgens GGD GHOR is het in deze regio's nodig om de werkwijze "efficiënter" in te richten zodat de onderzoeken voor iedereen uitgevoerd kunnen worden.

De capaciteit voor het uitvoeren van de onderzoeken wordt nu opgeschaald. Dit verloopt volgens schema, aldus de organisatie. "Maar waar het plan was om eind deze maand 1.500 bron- en contactonderzoeken te doen, zaten we afgelopen week al op 2.000 besmettingen waarbij allemaal onderzoek moet worden uitgevoerd."

De GGD's doen daarom een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van personen die besmet zijn geraakt. Zij worden gevraagd zelf hun contacten op de hoogte te stellen. Indien bij een persoon wordt ingeschat dat de nieuwe werkwijze een risico oplevert, wordt dit deel van het onderzoek niet uit handen gegeven.

Volgens een woordvoerder is er sprake van een risico als de positief geteste persoon bijvoorbeeld in de ouderenzorg werkt of op een andere manier met risicogroepen in contact komt. Ook zullen de GGD's de contacten bellen als wordt ingeschat dat de coronapatiënt het zelf niet zal doen. "Het is en blijft maatwerk."