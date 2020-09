Door een toenemend aantal positieve testen besloot het kabinet vrijdagavond opnieuw een persconferentie te houden over de coronasituatie in Nederland. Premier Mark Rutte was stellig en benadrukte dat het virus met een comeback bezig is. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid sprak van een tweede golf.

Coronavirus bezig met een comeback

Premier Rutte begon zijn persconferentie met de mededeling dat het coronavirus bezig is met een comeback. Afgelopen week werd het dagrecord qua aantal positieve testen meerdere keren gebroken. Dat spoorde het Outbreak Management Team (OMT) aan om het kabinet te adviseren nieuwe maatregelen te nemen.

Ook het reproductiegetal (het aantal mensen dat een geïnfecteerd persoon gemiddeld besmet) is gestegen naar 1,4. Dat is volgens Rutte zorgelijk, omdat op die manier het aantal dagelijkse besmettingen binnen een paar weken kan groeien naar tienduizend per dag.

Veel besmettingen op de werkvloer en in studentenhuizen

Rutte benadrukt dat het voor mensen belangrijk is om zoveel als mogelijk thuis te blijven werken. Volgens de premier is 10 procent van de coronaclusters terug te leiden naar de werkvloer.

Ook in studentenhuizen gaat het nog te vaak fout. Rutte benadrukt dat het voor jongeren een rottijd is en dat het lastig is om afstand te houden binnen studentenhuizen. Het kabinet gaat in overleg met studentenorganisaties om de urgentie van het afstand houden bij studenten te benadrukken.

Vooral regionale en lokale clusters

De meeste positieve tests zijn geconstateerd in het westen van het land. Met name in de regio's rondom de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en in de studentensteden Leiden en Utrecht.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kondigde regionale maatregelen aan. In grote lijnen gaan dezelfde regels gelden, maar per regio kunnen er (kleine) verschillen zijn.

Deze nieuwe maatregelen worden bekendgemaakt door de veiligheidsregio's van Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Ze gaan in op zondag 20 september vanaf 18.00 uur.

Kind tot dertien jaar met ziekteverschijnselen mag naar school

Doordat het aantal personen dat zich laat testen sterk is toegenomen, is er een capaciteitsprobleem ontstaan bij GGD's en laboratoria. Minister de Jonge heeft daarom in samenspraak met het OMT besloten om het testen door kinderen tot dertien jaar af te raden. "Als ze verkouden zijn, mogen ze gewoon naar school", aldus De Jonge.

Op deze manier hoopt het kabinet de druk op de GGD's te verlichten. Ook hoeven basisschoolkinderen niet onnodig schooldagen te missen. Kinderen mogen zich nog wel laten testen. Eerder gold deze regel al voor kinderen tot zeven jaar.

Horeca eerder dicht, ook gevolgen voor afhalen

De meeste positieve tests zijn geconstateerd in het westen van het land. Met name in de regio's rondom de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en in de studentensteden Leiden en Utrecht. In die regio's worden door het kabinet daarom extra maatregelen genomen.

Vooral de horeca krijgt nieuwe maatregelen erbij. Vanaf middernacht mogen er geen nieuwe gasten meer naar binnen en ook de muziek moet uit. Om 1.00 uur moet een horecagelegenheid sluiten.

Ook bij het afhalen van maaltijden gaan er dingen veranderen. Afhaalrestaurants moeten uiterlijk om 2.00 uur sluiten en mogen na 1.00 uur geen alcohol meer verkopen.

Limiet op aantal personen in horeca en bij bruiloften

Ook komt er een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan vijftig personen. Dit geldt bijvoorbeeld voor huwelijken en andere feesten. Uitzonderingen zijn door het kabinet gemaakt voor demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten en dans- en theaterbeoefeningen. Het limiet op vijftig personen geldt voor zowel binnen als buiten.

Er komt een meldplicht voor evenementen waar meer dan vijftig personen aanwezig zullen zijn. Bij deze maatregel zijn er uitzonderingen voor de horeca, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken en culturele instellingen.

Per regio worden er nog aanvullende maatregelen ingesteld. Deze worden vrijdagavond bekendgemaakt door de veiligheidsregio's.