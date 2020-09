De horeca heeft geen schuld aan het toenemend aantal besmettingen en de sector heeft het de laatste tijd juist "fantastisch" gedaan, zei premier Mark Rutte vrijdagavond tijdens de persconferentie. Waarom moeten horecazaken in sommige regio's dan alsnog eerder dicht?

De nieuwe maatregelen voor de horecaondernemers in het westen van het land zijn nodig omdat bij deze horecazaken een grote stijging in het aantal besmettingen wordt gezien, lichtte Rutte toe.

Vanaf aanstaande zondag moeten horecazaken in de zes regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden om 1.00 uur dicht zijn. Bezoekers mogen vanaf 0.00 uur niet meer naar binnen: op dat tijdstip gaat ook de muziek uit. Een uur later moet iedereen de horecagelegenheid hebben verlaten.

Daarnaast kondigde Rutte aan dat het maximaal aantal mensen dat zowel binnen als buiten bijeen mag komen wordt bijgesteld naar vijftig. Dat geldt zowel binnen als buiten voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes. Voorheen lag dat aantal op honderd.

"In de horeca doet zich een probleem voor. Als er een besmetting is geweest, dan is het aantal mensen dat met deze besmette persoon in contact is geweest erg hoog", aldus Rutte.

Met de nieuwe maatregelen moet worden voorkomen dat mensen voor langere tijd te dicht bij elkaar staan."Wij begrijpen dat de 1,5 meter met alcohol op en harde muziek lastiger wordt. Deze maatregel helpt daarbij, we hopen dat we het daarbij kunnen laten", aldus Rutte.

'Juist in die late uurtjes wordt veel omzet behaald'

De Nederlandse horeca vreesde eerder al voor verscherping van de maatregelen in horecagelegenheden. De vervroegde sluitingstijd zorgt ervoor dat de cafés omzet mislopen. "Juist in de nachtelijke uren wordt veel omzet behaald", zei directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vrijdag tegen NU.nl.

De jeugd begint pas rond 23.00 uur met uitgaan, legde Beljaarts uit. Hij zei te vrezen dat de vervroegde sluitingstijd ervoor zorgt dat de jeugd wellicht helemaal niet meer naar de cafés komt en thuis blijft drinken.