"Het coronavirus is bezig met een comeback. Dit is de tweede golf." Dat zeiden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdagavond tijdens een persconferentie. Daarom worden in zes regio's maatregelen genomen. In horecazaken mogen vanaf middernacht geen nieuwe bezoekers meer naar binnen en gezelschappen mogen niet groter zijn dan vijftig personen.

De zes veiligheidsregio's waar de maatregelen vanaf zondagavond 18.00 uur gelden zijn Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Daar loopt het aantal besmettingen de laatste dagen flink op.

In de horeca mogen om 0.00 uur geen nieuwe bezoekers meer naar binnen en een uur later moeten bezoekers een kroeg of café verlaten hebben.

Het kabinet heeft de 25 veiligheidsregio's ingedeeld op drie niveaus: waakzaam, zorgelijk en ernstig. De zes veiligheidsregio's waar nu maatregelen worden genomen hebben de status 'zorgelijk' gekregen. Volgens minister De Jonge kunnen daar de komende dagen nog andere regio's aan toegevoegd worden.

Of de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden vrijdagavond nog extra maatregelen nemen wordt om 20.00 uur door de regio's zelf bekendgemaakt.

OMT adviseerde om in te grijpen

Volgens Rutte gaat de "comeback" van het coronavirus zo hard dat het Outbreak Management Team (OMT) "dringend adviseerde" om maatregelen te nemen.

Het aantal besmettingen verdubbelt volgens de premier op dit moment in iets meer dan een week. Als dat zo doorgaat betekent het volgens Rutte dat er over drie weken dagelijks tienduizend mensen bijkomen bij wie het coronavirus wordt geconstateerd.

Rutte: "Daarom doe ik de dringende oproep aan iedereen om de basisregels in acht te nemen. We kunnen dit, dat hebben we bewezen en we moeten het nu nog een keer doen."

Voor vierde keer op rij dagrecord in positieve tests

Het kabinet zou aanvankelijk dinsdag weer in overleg gaan over de coronacrisis, maar de gesprekken werden vervroegd vanwege de snelle groei van het aantal coronabesmettingen.

Vrijdag is voor de vierde dag op rij een dagrecord gerapporteerd. Er kwamen bijna tweeduizend positieve tests bij. Vooral in de Randstad zijn veel positieve testuitslagen.