Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven vrijdagavond een persconferentie over de nieuwe regionale coronamaatregelen vanwege het hard oplopende aantal besmettingen in bepaalde regio's. In dit artikel geven we antwoord op de meest gestelde vragen die binnenkwamen op ons reactieplatform NUjij.

Wat zijn de gevolgen voor theaters? Als daar maar vijftig bezoekers per show mogen komen zal er weer veel massaal gecanceld moeten worden.

Er komt een verbod op feesten, uitjes en andere groepsactiviteiten van meer dan vijftig personen, zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn echter een aantal uitzonderingen van kracht, onder meer voor theaters en concertpodia. Dit omdat de vaste plaatsen goed geregeld zijn en er relatief weinig besmettingen hebben plaatsgevonden.

Ook in zalen mogen groepen niet groter zijn dan vijftig personen. Eerder was dat nog honderd man. Geldt dit alleen in de zes regio's of in heel Nederland?

De maatregelen die vrijdagavond zijn aangekondigd zijn, met uitzondering van de wijziging van het testbeleid van kinderen, alleen van toepassing op de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. De Jonge en premier Rutte sluiten echter niet uit dat er "binnenkort" andere regio's volgen.

Waar zijn de aanvullende maatregelen per regio te vinden?

NU.nl heeft de belangrijkste aanvullende maatregelen per regio op een rij gezet. Lees het hier.

Is er kans dat de middelbare scholen dichtgaan?

Tijdens de persconferentie hebben Rutte en De Jonge geen zorgen geuit over de middelbare scholen. Dit lijkt voorlopig dus niet aan de orde te zijn.

Waarom is de belangrijkste maatregel nu enkel op horeca gericht?

De nieuwe maatregelen voor de horecaondernemers in het westen van het land zijn nodig omdat bij deze horecazaken een grote stijging in het aantal besmettingen wordt gezien, lichtte Rutte toe tijdens de persconferentie.

"In de horeca doet zich een probleem voor. Als er een besmetting is geweest, dan is het aantal mensen dat met deze besmette persoon in contact is geweest erg hoog", aldus Rutte.

Met de nieuwe maatregelen moet worden voorkomen dat mensen voor langere tijd te dicht bij elkaar staan."Wij begrijpen dat de 1,5 meter met alcohol op en harde muziek lastiger wordt."

Geldt het maximum van vijftig personen ook voor bioscopen?

Dit is tijdens de persconferentie niet expliciet genoemd, maar Omroep Brabant meldt op basis van ANP dat bioscopen, net als theaters, een uitzonderingspositie hebben.

Kinderen tot en met twaalf jaar mogen met klachten naar school. Geldt dit ook voor kinderen tot en met vier jaar die naar de opvang gaan? Of oudere kinderen die naar de BSO gaan?

Ja, dit advies geldt voor alle kinderen tot en met twaalf jaar. "Kinderen tot en met twaalf jaar dragen nauwelijks bij aan het virus", zei De Jonge hierover tijdens de persconferentie. "Het verspreidingsrisico onder kinderen is klein."

Een test voor kinderen met milde klachten is overigens niet verboden: ze mogen zich nog steeds laten testen, maar het hoeft niet. Dergelijke regels gelden al langer voor kinderen tot zeven jaar.

Een kind van elf wacht op de uitslag van een coronatest. Moet hij nog verplicht thuisblijven tot de uitslag bekend is?

Het RIVM raadt in dit geval aan thuis te blijven, zegt het instituut in gesprek met NU.nl.

406 'Aankondiging tweede golf zorgwekkende boodschap'

Wij zitten in Zuid-Holland in door België en Duitsland aangemerkt rood gebied. We mogen bijvoorbeeld niet naar Duitsland voor een overnachting. Mag je wel naar andere provincies in Nederland die niet rood zijn?

Duitsland en België hebben onlangs Noord- en Zuid-Holland als risicovolle provincies aangemerkt, niet het Nederlandse kabinet. Reizen tussen provincies in Nederland is dus nog steeds toegestaan.

Ik woon in Zuid-Holland en reis om het weekend naar Duitsland om bij mijn verloofde te zijn. Mag ik nog naar hem toe?

Noord- en Zuid-Hollanders mogen wel naar Duitsland reizen, maar moeten een negatieve COVID-test laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Of ze moeten zich bij aankomst in Duitsland preventief laten testen en veertien dagen in zelfquarantaine gaan. Of er een uitzondering is voor verloofden, is niet duidelijk.