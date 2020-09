Het kabinet wil opheldering van het RIVM over het stilzwijgend aanpassen van het mondkapjesadvies in de ouderenzorg. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de schaarste aan beschermingsmiddelen toch een rol heeft gespeeld in het opstellen van het advies, terwijl het ministerie van Volksgezondheid juist heeft volgehouden dat de richtlijnen alleen gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten en veiligheid.

"Je wilt dat de richtlijnen zich zoveel mogelijk baseren op wetenschap", zei premier Mark Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. "We hebben het RIVM gevraagd naar de totstandkoming van de mondkapjesrichtlijn."

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wilde de pers niet te woord staan. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zei bezorgd te zijn over de berichten. Ze noemde de adviezen van het wetenschappelijk instituut "cruciaal". "We hebben gevraagd zo snel mogelijk met duidelijkheid te komen."

Volgens Van Ark heeft het kabinet om adviezen gevraagd die de besmettingsrisico's verminderen. Van Ark ging niet in op de vraag of vanuit het kabinet het verzoek is gekomen om de schaarste mee te nemen in de advisering. Premier Mark Rutte zei dat het RIVM niet onder politieke druk is gezet en herhaalde dat er enkel om wetenschappelijk advies is gevraagd.

Richtlijnen meerdere keren aangepast

Het eerste RIVM-advies werd opgesteld in tijden dat Nederland nog een schrijnend tekort aan mondkapjes had. Medewerkers in de ouderenzorg werd verteld dat zij geen mondkapje hoefden te dragen als zij zich voor korte tijd binnen 1,5 meter van een coronapatiënt bevonden.

In mei werden de richtlijnen aangescherpt en medewerkers in de ouderenzorg geadviseerd om alleen in specifieke situaties af te wijken van het mondkapjesadvies en op 17 augustus is het advies ingetrokken. Het dragen van mondmaskers zou voortaan noodzakelijk zijn. Nieuwe medische inzichten zouden niet ten grondslag liggen aan het veranderde advies.

Het kabinet wil verder niet inhoudelijk ingaan op de kwestie tot het RIVM met een uitleg is gekomen over de totstandkoming van de richtlijn.