Reizen naar België en Duitsland wordt moeilijker als je woont in Noord- of Zuid-Holland. Beide landen hebben de reisregels aangescherpt omdat in de twee Hollandse provincies de hoeveelheid positieve testen hard oploopt. Ook zullen toeristische Belgen en Duitsers er niet meer langskomen voor een vakantie. NU.nl brengt duidelijkheid in de verwarrende reisregels.

Ik woon in Noord- of Zuid-Holland. Ben ik niet meer welkom in België?

Nee, niet als je er vakantie wil gaan vieren. Niet-essentiële reizen naar België zitten er voorlopig niet in als je woonachtig bent in Noord- of Zuid-Holland, voor deze regio's geldt in België een inreisverbod.

De Belgische overheid hanteert drie kleurcodes, en het land heeft voor Noord-Holland en Zuid-Holland de code verhoogd van oranje naar rood. Vanaf deze vrijdag 18 september gaat het inreisverbod in. Mocht je toch naar België komen voor een noodzakelijke reis, dan moet je verplicht een coronatest ondergaan in één van de Belgische testcentra en veertien dagen in quarantaine gaan.

Ik ben een Zeeuw, mag ik wel naar België?

Ja. Voor de provincies Noord-Brabant, Flevoland, Utrecht, Limburg, Gelderland en Groningen geldt code oranje. Je mag dan wel naar België reizen, maar dan wordt sterk aangeraden dat je je laat testen en veertien dagen in quarantaine gaat. Inwoners uit Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland hoeven dat niet, want die provincies hebben van de Belgische overheid code groen gekregen.

Sowieso moet iedereen die België als eindbestemming heeft en langer dan 48 uur wil blijven online een identificatieformulier invullen, een Passenger Locator Form. Dat moet binnen 48 uur voor aankomst in België gebeuren. Personen uit Zuid-Holland en Noord-Holland ontvangen daarna een activatiecode om zich te laten testen in een van de Belgische testcentra. Een test die is gedaan in Nederland is niet geldig.

Vanuit Nederland gezien is België voor het grootste gedeelte relatief veilig met kleurcode geel (veiligheidsrisico's). Alleen de stad Antwerpen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft kleurcode oranje en het Nederlandse Ministerie voor Buitenlandse Zaken adviseert om daar alleen heen te reizen als het noodzakelijk is

Wandelen door Antwerpen. In de stad geldt code oranje door een coronauitbraak daar. (Foto: Reuters)

Ben ik in overtreding als ik als Hollander toch naar België ga?

Ja. Reizigers uit rode gebieden worden behandeld als 'hoogrisicocontacten' en hebben een inreisverbod. Overtreding van dit verbod kan leiden tot boetes tot 4.000 euro en in theorie zelfs gevangenisstraf tot zes maanden. Overigens erkent de Belgische regering dat controle in de praktijk bijzonder moeilijk en zelfs onmogelijk zal zijn. Incidenteel zal er aan de grens worden gecontroleerd.

Overigens geldt het inreisverbod pas als je 48 uur achter elkaar in een rood risicogebied bent geweest. Dus als je woont in Utrecht en werkt in Hoofddorp, dan kom je uit een 'oranje provincie' en hoef je dus geen verplichte coronatest te doen, hoewel die dus wel wordt aangeraden.

Ook als je op doorreis door België gaat naar bijvoorbeeld Frankrijk, hoef je je niet te laten testen of een formulier in te vullen. In de buurt van Antwerpen en Brussel wordt geadviseerd om niet te stoppen om te rusten of te tanken.

En als ik in Duitsland vakantie wil vieren?

Ook Duitsland heeft de provincies Noord- en Zuid-Holland aangeduid als risicogebied vanwege de sterke stijging van bevestigde coronabesmettingen in voornamelijk de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Noord- en Zuid-Hollanders mogen wel naar Duitsland reizen, maar moeten een negatieve COVID-test laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Of ze moeten zich bij aankomst in Duitsland preventief laten testen en veertien dagen in zelfquarantaine gaan.

Begin juni werd er nog incidenteel gecontroleerd bij de grens tussen Nederland en Duitsland (Foto: Pro Shots)

Verplicht testen in Duitsland, wat kost dat?

Niets. Testen in Duitsland zijn gratis en kunnen worden aangevraagd via het speciale telefoonnummer 116117, of via de website.

Iedereen die uit een risicogebied komt, moet een formulier (PDF) invullen met het thuisadres en het verblijfadres in Duitsland. Niet of verkeerd invullen van dit formulier kan boetes opleveren die oplopen tot 25.000 euro.

De test- en quarantaineregels van de Duitse overheid gelden niet voor reizigers die uit de andere Nederlandse provincies komen en het land bereiken per trein of auto. Ook Zuid- of Noord-Hollanders die op doorreis zijn door Duitsland mogen dat gewoon doen. Neem sowieso een identiteitsbewijs met adres of een ander adresbewijs mee. Tanken en plassen mag, maar dan wel met een mondkapje op.

Hoewel Duitsland ons wel gevaarlijk vindt, is dat niet wederzijds. Het reisadvies vanuit Nederland voor Duitsland is ongewijzigd geel, oftewel pas op voor veiligheidsrisico's.

Hoe zit dat met toeristen uit België en Duitsland?

Voor hen geldt bij terugkomst hetzelfde als voor reizigers vanuit Nederland. Reizen als Belg naar Noord- of Zuid-Holland is niet toegestaan, en als je dat toch doet moet je bij terugkomst jezelf verplicht laten testen en veertien dagen in quarantaine. Alleen de provincies Zeeland, Friesland, Drenthe en Overijssel zijn zonder problemen door Belgische toeristen te bezoeken.

Vanuit Duitsland wordt vooral gewaarschuwd voor onnodige uitstapjes naar Noord-Holland en Zuid-Holland. Het is niet verboden om af te reizen, zoals vanuit België. Bij terugkomst moeten Duitse toeristen zich echter wel melden bij de plaatselijke gezondheidsorganisatie voor een gratis test.

De toeristensector maakt zich al zorgen. Vakantieparken en campings in Noord- en Zuid-Holland krijgen al veel annuleringen sinds Duitsland en België een negatief reisadvies voor de Nederlandse provincies hebben afgekondigd.

Zullen andere Europese landen Nederlandse toeristen gaan weigeren?

Als de coronacijfers bij ons blijven groeien, dan ligt het in de verwachting dat meer landen ertoe overgaan om reizigers uit Nederland te weren. Denemarken heeft vrijdagmiddag besloten om per zaterdag 19 september de regels aan te scherpen. Bij aankomst in Denemarken moeten reizigers uit Nederland aantonen een 'geldige reden' te hebben om het land binnen te komen. Dat kan een zakenreis zijn, een bezoek aan een partner of familielid of een doorreis naar een ander land.

Het ministerie van Buitenlandse zaken in Denemarken had inwoners van het land al afgeraden om naar Nederland te komen als het niet echt nodig is. Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt afgeraden om naar Nederland af te reizen als het niet strikt noodzakelijk is.