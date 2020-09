Voor de vierde dag op rij is een recordstijging van het aantal positieve tests gesignaleerd, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Waar het dinsdag, woensdag en donderdag om respectievelijk 1.379, 1.542 en 1.753 gevallen ging, gaat het deze vrijdag om 1.974 positieve coronatests.

Verder zijn vrijdag nog eens twaalf ziekenhuisopnames en zeven sterfgevallen gemeld. In totaal telt Nederland ruim 6.000 doden, terwijl het aantal besmettingen nu gestaag de 100.000 nadert.

Hoewel steeds meer Nederlanders zich laten testen, hangt de stijging volgens het RIVM niet alleen samen met de uitgebreide testcapaciteit. Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, vertelde eerder in gesprek met NU.nl dat sommige Nederlanders met klachten nog altijd naar buiten gaan en zich niet laten testen.

Mede vanwege de stijgende trend geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdagavond een extra persconferentie over de uitbraak van COVID-19. Het is al bekend dat er extra maatregelen komen voor de zes regio's waarin de meeste brandhaarden zijn waargenomen.

Relatief veel positieve coronatests in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

Het is echter nog niet duidelijk op welke manier de teugels worden aangehaald in Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden).

In de hoofdstad is opnieuw het grootste aantal positieve tests afgenomen (362), terwijl Rotterdam (187), Den Haag (124) en Utrecht (71) ook relatief forse aantallen melden. Woordvoerders van de veiligheidsregio's laten aan NU.nl weten dat wordt gekeken naar welke maatregelen elders getroffen worden en dat daar vrijdagmiddag verder over wordt gediscussieerd.