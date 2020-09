"Het is tijd om het tij te keren. We moeten de trend ombuigen", was premier Mark Rutte donderdag duidelijk over het stijgende aantal positieve tests. Hoe het tij gekeerd moet worden, zetten Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdagavond uiteen tijdens een nieuwe coronapersconferentie. Waar tijdens de laatste persconferenties vooral werd gewaarschuwd, kondigt het kabinet vrijdagavond zeer waarschijnlijk regionale maatregelen aan.

Al een paar dagen achter elkaar stijgt het aantal positieve tests flink. Dinsdag ging het om 1.379 nieuwe positieve tests, woensdag om 1.542 mensen, donderdag waren het er ruim 1.700 en vrijdag werd er met bijna 2.000 positieve tests voor de vierde dag op rij een dagrecord gevestigd.

Weliswaar wordt er meer getest, het percentage aantal positieve tests stijgt ook, meldde het RIVM dinsdag. Vorige week was 3,9 procent van de tests positief, terwijl dat de week ervoor nog 2,8 procent was.

Vooral in de Randstad stijgt het aantal positief geteste mensen hard. Donderdag kwamen er in Amsterdam bijna 250 bij, in Rotterdam 161 en in Den Haag iets meer dan honderd.

"Het gaat echt niet de goede kant op", zei minister De Jonge daar eerder deze week over tegen de NOS.

Testcapaciteit piept en kraakt

Daar komt bij dat niet alleen het aantal positieve tests dagelijks flink oploopt, ook de testcapaciteit piept en kraakt. Er is op dit moment te weinig ruimte in laboratoria om iedereen te testen die dat wil.

Dat het kabinet daarbovenop vanaf 21 september zorg- en onderwijspersoneel dat klachten heeft voorrang geeft bij het testen, viel niet goed bij de GGD's.

In een brief die in handen is van Trouw schreef GGD-voorman André Rouvoet dat zorg- en onderwijspersoneel voorrang geven bij testen niet de manier is om het coronavirus in te dammen. Volgens hem zijn coronaclusters te vinden door contacten van besmette personen te testen én door meer maatregelen te nemen. Volgens Rouvoet blijft het anders "dweilen met de kraan open".

Of die door Rouvoet zo gewenste maatregelen er ook daadwerkelijk komen, blijkt vrijdagavond.

48 Rutte: 'We moeten de trend ombuigen'

'Horeca moet eerder dicht'

Zoals voorafgaand aan de meeste coronapersconferenties lekte de inhoud van vrijdagavond al grotendeels uit. Rutte en De Jonge maken naar alle waarschijnlijkheid bekend dat horecaondernemers in het westen van het land om 1.00 uur dicht moeten. Dan gaat het licht aan. Vanaf middernacht mogen nieuwe bezoekers niet meer naar binnen. Een uur later moeten alle bezoekers weg zijn.

Ook wordt het maximaal aantal mensen dat aanwezig mag zijn in een feestzaal waarschijnlijk teruggebracht tot vijftig. Nu ligt dat aantal nog op honderd.

Overigens is volgens het RIVM van slechts 25 procent van het aantal positief geteste personen de bron van de besmetting vast te stellen. Van die 25 procent raakt meer dan de helft van de mensen thuis besmet.

Na de thuissituatie vinden de meeste besmettingen plaats tijdens bijeenkomsten met overige familie, op het werk, in verpleeghuizen of tijdens afspraken tussen kennissen of vrienden. Minder dan 10 procent heeft het coronavirus vermoedelijk in een horecazaak opgelopen.

Het kabinet heeft al eerder laten weten dat het in de meeste gevallen niet bij mensen thuis kan en wil controleren.

'Maatregelen gaan gelden in zes westelijke regio's'

De maatregelen moeten volgens meerdere media vanaf zondagavond 18.00 uur gaan gelden in de westelijke veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden.

De persconferentie van het kabinet is vrijdagavond vanaf 19.00 uur live te volgen op NU.nl.