Een deel van het onderwijs- en zorgpersoneel krijgt vanaf aanstaande maandag voorrang bij coronatests, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag.

Het plan is om deze personen zoveel mogelijk in de ochtend te testen, zodat ze nog diezelfde dag hun uitslag krijgen. Zij kunnen vanaf maandag via een speciaal telefoonnummer van de GGD, dat die ochtend wordt bekendgemaakt, een testafspraak maken.

Het voorrangssysteem werd een week geleden al aangekondigd door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), maar kan vanwege de benodigde voorbereidingen pas op maandag worden ingevoerd. Zo moeten callcentermedewerkers opgeleid worden en zijn nieuwe afspraken met laboratoria nodig.

"Het is belangrijk dat alleen de mensen die voor prioriteit in aanmerking komen, gebruikmaken van dit nummer", benadrukt het ministerie. "Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én in de teststraat."

Werkgevers krijgen daarnaast het verzoek geen onnodig gebruik te maken van het voorrangssysteem. Schoolleiders moeten bepalen of een medewerker in aanmerking komt voor deze procedure.

Niet iedereen krijgt voorrang

Niet al het onderwijs- en zorgpersoneel krijgt voorrang. De regeling geldt voor personeel in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs dat zich niet kan laten vervangen. Zij krijgen voorrang als kinderen anders naar huis moeten worden gestuurd.

In de zorg gaat gaat het om medewerkers die zich onder meer niet kunnen laten vervangen door een collega en daarnaast essentieel zijn voor de patiënten- en cliëntenzorg en de continuïteit van zorg. De details over wie in aanmerking komt voor het voorrangssysteem staan op de website van de Rijksoverheid.

Het tijdelijke voorrangssysteem is in het leven geroepen vanwege personeelstekorten in beide sectoren. Op dit moment is de vraag naar coronatests groter dan de capaciteit in de laboratoria, waardoor geteste personen lang moeten wachten op een testafspraak en uitslag. Het kabinet verwacht dat de problemen met de capaciteit in oktober opgelost zijn.