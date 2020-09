Om de uitbraak van COVID-19 tegen te gaan, heeft het kabinet besloten dat horecaondernemers in zes regio's in het westen van het land om 1.00 uur de deuren moeten sluiten. Dat melden diverse media op basis van Haagse bronnen. Ook wordt het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn in een feestzaal teruggebracht naar vijftig.

De regio's waar de extra maatregelen gaan gelden zijn Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden). In deze gebieden is het aantal positief geteste mensen de afgelopen tijd relatief snel toegenomen.

Volgens onder meer de NOS moet daarnaast in cafés om middernacht de muziek uit, de grote lampen aan en mogen er geen nieuwe bezoekers meer binnenkomen.

Momenteel moeten mensen die een café of restaurant bezoeken altijd reserveren en is een gezondheidscheck verplicht. Er geldt geen maximaal aantal gasten. Iedereen moet een vaste zitplaats hebben en 1,5 meter afstand houden (tenzij ze uit een huishouden komen).

Dit geldt ook voor grotere zalen, die gebruikt worden bij bijvoorbeeld bruiloften, partijen en uitvaarten. Zonder gezondheidscheck en reservering zijn op deze locaties maximaal honderd mensen toegestaan per ruimte. Dit zou nu worden teruggebracht naar vijftig.

Studentenverenigingen gaan meewerken aan voorlichtingscampagnes

Volgens het kabinet spelen jongeren op het moment een belangrijke rol bij de verspreiding van het coronavirus, maar achter de voordeur kan niet worden ingegrepen. Daarom worden er voor deze groep voorlichtingscampagnes opgezet in de regio's die de meeste positief geteste personen tellen, aldus de bronnen. Studentenverenigingen werken aan deze campagnes mee.

Vrijdagavond geeft het kabinet een persconferentie over de nieuwe maatregelen. Die is vanaf 19.00 uur live te volgen op NU.nl.