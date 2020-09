Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt donderdag dat in de laatste 24 uur 1.753 nieuwe positieve tests zijn gerapporteerd. Het is het grootste aantal besmettingen sinds het begin van de corona-uitbraak in Nederland.

In de grote steden werden opnieuw de meeste nieuwe gevallen gerapporteerd. In Amsterdam kwamen er 247 bij, in Rotterdam 161 en in Den Haag 102.

Het vorige dagrecord was pas slechts één dag oud. Woensdag werden er nog 1.542 gevallen gemeld, dinsdag was dat 1.379. De hele week is al een stijgende lijn te zien.

Uit de cijfers van de afgelopen weken blijkt niet alleen dat steeds meer personen een positieve testuitslag krijgen, maar ook dat meer mensen in Nederland zich laten testen. Vorige week lieten 195.545 personen zich testen, een recordaantal. 3,9 procent van deze groep ontving een positieve testuitslag. Een week eerder gold dat nog voor 2,8 procent van de geteste personen.

Het kabinet houdt vanwege de negatieve ontwikkeling van de cijfers vrijdag een persconferentie. Er worden extra maatregelen afgekondigd voor Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. Met deze regio's wordt nu overlegd over nieuwe maatregelen en de uitwerking ervan.

'Meer mensen met klachten naar buiten'

Aura Timen, het hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, stelt dat het percentage positieve tests stijgt vanwege het feit dat mensen met klachten toch naar buiten gaan.

De testcapaciteit staat al een aantal weken onder druk, onder meer omdat ook veel mensen zich zonder klachten laten testen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeerde donderdag dat het huidige systeem voor coronatests niet klaar is voor een mogelijke tweede golf aan besmettingen. Het IGJ concludeert dit na onderzoek naar het werk van de 25 GGD's, de testlaboratoria en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in juli en augustus.