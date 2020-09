Het huidige systeem voor coronatests is niet klaar voor een mogelijke tweede golf aan besmettingen, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek naar het werk van de 25 GGD's, de testlaboratoria en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in juli en augustus.

Met dit systeem doelt de IGJ op de aanmelding voor tests, de uitvoering van tests, onderzoeken in laboratoria en het bron- en contactonderzoek. Volgens de inspectie was dit alles in augustus wel op orde, maar zijn de GGD's nog niet opgewassen tegen een mogelijke tweede uitbraak van COVID-19.

De IGJ noemt het gebrek aan testcapaciteit een belangrijk knelpunt. In november zijn er naar verwachting 55.000 tests per dag nodig, in december zo'n 70.000 en vanaf februari dagelijks 85.000 tests. Sinds juni zijn er al ruim een miljoen tests uitgevoerd.

In het onderzoek legt de inspectie uit dat de GGD's, laboratoria en het ministerie een betere regie nodig hebben. De partijen moeten meer samenwerken en open communiceren. Zo weten werknemers nu bijvoorbeeld niet altijd wie ze moeten aanspreken als er problemen optreden.

De IGJ heeft met medewerkers, experts en bestuurders gesproken, testlocaties in alle GGD-regio's bezocht en geteste personen geïnterviewd. 54 laboratoria hebben op verzoek een vragenlijst van de inspectie ingevuld.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde donderdag 1.753 nieuwe positieve tests. Dat is het grootste aantal sinds de corona-uitbraak in Nederland. In de grote steden werden de meeste nieuwe gevallen gerapporteerd. In Amsterdam kwamen er 247 bij, in Rotterdam 161 en in Den Haag 102.