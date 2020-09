Het gaat niet goed met het aantal nieuwe besmettingen in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden. Nadat het kabinet had aangekondigd dat er extra maatregelen komen, waarschuwde premier Mark Rutte donderdag tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen voor de snelle stijging. De Tweede Kamer eist opheldering over het testbeleid en bron- en contactonderzoek dat piept en kraakt.

"Het is tijd om het tij te keren. We moeten de trend ombuigen", zei Rutte.

De minister-president maakt zich zorgen over de grote stijging van het aantal besmettingen in met name de leeftijdcategorie 20 tot en met 24 jaar. Hij ziet dat nu ook het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. "In sommige ziekenhuizen moeten patiënten verplaatst worden."

Rutte: 'Vrijwillig waar dat kan, verplicht waar dat moet'

De waarschuwing doet denken aan de situatie aan het begin van de crisis. Rutte zei ook dat het reproductiegetal momenteel op 1,4 staat. "Dit betekent dat het in korte tijd kan leiden tot een verdubbeling."

Het kabinet kondigde aan vrijdag met nieuwe maatregelen te komen. Welke dat zijn, is nog niet bekendgemaakt. "We werken volgens het principe dat maatregelen proportioneel zijn. Vrijwillig waar dat kan, verplicht waar dat moet", zei Rutte.

48 Rutte: 'We moeten de trend ombuigen'

Marijnissen: 'Kabinet mag zich niet meer overvallen voelen'

Lilian Marijnissen (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA) waarschuwen het kabinet al langer dat het de verkeerde kant op gaat met de besmettingscijfers. De twee linkse leiders vragen zich af hoe het kan dat er niet voldoende testmateriaal is en dat het bron- en contactonderzoek (bco) niet meer door de GGD's wordt uitgevoerd. Het kabinet heeft zelf gezegd dat het testbeleid en het bco het fundament is onder de effectieve indamming van het virus.

"Het kabinet mag zich niet meer overvallen voelen", merkte Marijnissen op. Ze snapt dat het aan het begin van de crisis moeilijk was, maar vindt dat het kabinet zes maanden na de uitbraak beter voorbereid had moeten zijn. "We wisten dat we meer testmateriaal moesten hebben. We wisten dat er meer laboratoria moesten zijn."

Asscher: 'Kabinet is zicht op virus aan het verliezen'

Asscher: "Het kabinet is het zicht op het virus aan het verliezen of is het misschien al verloren." Ook hij kraakt het testbeleid. Het kabinet vraagt mensen nu om zich niet te laten testen als ze geen klachten hebben, maar volgens de PvdA-leider maskeert Rutte daarmee dat het kabinet de testcapaciteit niet op orde kan krijgen.

Hij vreest dat een tweede golf zal leiden tot een tweede lockdown met alle economische gevolgen van dien. "De begrotingsplannen kunnen in de prullenbak als het kabinet er niet in slaagt een tweede golf te voorkomen."

Niet alleen de oppositie is kritisch, ook D66 vindt de uitleg van de premier onvoldoende. "Het beste economische steunpakket is het voorkomen van een tweede golf." Rob Jetten wil weten wanneer het kabinet "de boel op orde" heeft. "Andere landen slagen er wel in meer testen af te nemen. Om wel op tijd laboratoriumcapaciteit in te kopen."

Rutte zoekt steun bij GroenLinks en PvdA

Het kabinet presenteerde dinsdag de begrotingsplannen waar vanwege de coronacrisis flink aan is gesleuteld.

Omdat het kabinet niet op een meerderheid in het parlement kan rekenen, zoekt de premier nadrukkelijk naar steun bij PvdA en GroenLinks.

De linkse partijen zijn kritisch op de plannen, maar staan open voor steun als het kabinet bereid is hun kant op te bewegen op terreinen van de woningnood, de huurstijgingen en het steunpakket . Als het gaat om iets te doen aan de huurstijgingen, ziet de premier ruimte om met de oppositie verder te praten.

Ook de wens van Asscher die voor steun voor het derde steunpakket vraagt om te verzekeren dat mensen van die hun baan dreigen te verliezen eerst begeleid worden naar een andere baan. Hoewel Rutte dat ingewikkeld vindt, wil hij daar met de PvdA verder over praten.

Forse kritiek op 'nieuw cadeau' voor bedrijfleven

De premier kreeg het moeilijker om de PvdA, GroenLinks en de SP te overtuigen van een investeringskorting ter waarde van 2 miljard euro voor het bedrijfsleven. Deze zogenoemde BIK is volgens het kabinet een tijdelijk crisismaatregel om bedrijven lucht te geven om te blijven investeren, maar de drie oppositiepartijen vrezen een structureel belastingvoordeel voor grote bedrijven.

De drie partijen vergelijken de maatregel al met de veelbesproken dividendbelasting. Die ging uiteindelijk niet door waarna het kabinet een verlaging van de winstbelasting voor ogen had, maar ook dat plan haalde de eindstreep niet. De linkse partijen vrezen dat het nieuwste voorstel van ook precies 2 miljard euro neerkomt op eenzelfde soort tegemoetkoming voor het bedrijfsleven.

Op dit thema lijkt het kabinet niet van plan in de richting van de oppositie te bewegen. De BIK is volgens de premier echt nodig. Hij nodigt alle partijen uit om tijdens de wetsbehandeling de invulling van de regeling kritisch te volgen.