Het kabinet vervroegt het geplande overleg over het toegenomen aantal coronabesmettingen, zo is woensdag bekendgemaakt. In plaats van dinsdag wordt op vrijdag overlegd en geven premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge een persconferentie.

Tijdens de persconferentie worden mogelijk aanvullende maatregelen aangekondigd, laat een woordvoerder van De Jonge aan NU.nl weten na berichtgeving door RTL Nieuws.

Volgens de minister worden zeker nieuwe maatregelen aangekondigd voor de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. In die regio's werden in de laatste weken constant de grootste aantallen positieve tests afgenomen. Om welke maatregelen het gaat, is nog niet duidelijk.

In de afgelopen dagen werden telkens nieuwe records gebroken. Woensdag werden bijvoorbeeld 1.542 nieuwe bevestigde besmettingen gemeld.

Volgens Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, is de stijging van de coronacijfers niet alleen toe te schrijven aan de grote hoeveelheid extra tests die zijn afgenomen. Volgens Timen gaat een deel van de Nederlanders met klachten toch naar buiten, in plaats van dat zij de teststraat opzoeken.

Premier Rutte en minister De Jonge gaven op 1 september voor het laatst een persconferentie over het coronavirus. Toen werd onder meer verteld dat het aantal bevestigde besmettingen stabiliseerde. Ook werd aangekondigd dat discotheken en nachtclubs de deuren gesloten moeten houden en werd specifiek ingegaan op de situatie binnen verpleeghuizen.