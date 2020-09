Nederland telt 1.542 nieuwe vastgestelde besmettingen met het coronavirus, blijkt woensdag uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Nog niet eerder werd in 24 uur zo'n grote hoeveelheid positieve testen gemeld.

Opnieuw zijn de meeste nieuwe gevallen vastgesteld in de drie grootste steden van Nederland. Amsterdam staat woensdag met 240 nieuwe besmettingsgevallen bovenaan, gevolgd door Rotterdam (163) en Den Haag (117).

Het vorige dagrecord was slechts één dag oud. Dinsdag werden 1.379 nieuwe besmettingen geregistreerd. In totaal zijn sinds 13 maart 86.320 positieve tests gemeld.

Uit de cijfers van de afgelopen weken blijkt niet alleen dat steeds meer personen een positieve testuitslag krijgen, maar ook dat meer mensen in Nederland zich laten testen. Vorige week lieten 195.545 personen zich testen, een recordaantal. 3,9 procent van deze groep ontving een positieve testuitslag. Een week eerder gold dat nog voor 2,8 procent van de geteste personen.

Stijging hangt niet alleen samen met toename aantal tests

Volgens Aura Timen, het hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, neemt het aantal positieve tests niet alleen toe doordat er meer getest wordt. Het percentage positieve tests stijgt immers. Volgens haar is de stijging ook te wijten aan het feit dat mensen met klachten toch naar buiten gaan.

Ze zei dinsdag in gesprek met NU.nl dat er nu nog geen sprake is van een probleem, maar dat de situatie wel scherp in de gaten moet worden gehouden. Sinds begin augustus neemt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen langzaam toe, zowel op de reguliere afdelingen als op de intensive care.

Het aantal opgenomen coronapatiënten is in de afgelopen 24 uur met 5 gestegen naar 245. 54 van hen verblijven op de intensive care. Dat is er één meer ten opzichte van een dag eerder. "In een enkele regio is de regionale spreiding weer hervat om de reguliere zorg optimaal te garanderen", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Meer tests in afgelopen maanden

Het Nederlands testbeleid is in het afgelopen half jaar drastisch veranderd. Aan het begin van de coronacrisis werden alleen in het ziekenhuis opgenomen personen getest. Sinds 1 juni komt iedereen met coronagerelateerde klachten in aanmerking voor een test.

In de praktijk lukt het niet iedereen om een afspraak voor een test te maken. Dit komt door een tekort aan capaciteit in de laboratoria die de tests analyseren en de groeiende vraag naar coronatests. Daarom heeft het kabinet besloten een deel van het zorg- en onderwijspersoneel binnenkort tijdelijk voorrang te geven.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verwacht dat de problemen met de labcapaciteit begin oktober zijn opgelost. De testcapaciteit kan verder worden opgeschaald als de labcapaciteit op orde is. De GGD's moeten in de herfst en winter meer coronatests kunnen uitvoeren.