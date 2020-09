Het groeiende aantal besmettingen moet volgens Aura Timen van het RIVM nauwlettend in de gaten gehouden worden, net als de stijging van het aantal gevallen onder zeventigplussers. Maar vooralsnog is de situatie onder controle, zegt het hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding dinsdag in gesprek met NU.nl.

In de afgelopen week werd bij 433 zeventigplussers het coronavirus vastgesteld, een forse stijging ten opzichte van een week eerder (253). Volgens Timen is er nu nog geen sprake van een probleem, maar moet de situatie scherp in de gaten gehouden worden.

Timen merkt bijvoorbeeld dat een deel van de Nederlanders met klachten nog altijd naar buiten gaat en ouderen en kwetsbaren opzoekt, ondanks herhaaldelijke oproepen om thuis te blijven. De gezondheidsexpert maakt zich daar zorgen over.

Het is echter onduidelijk voor hoeveel besmettingen zij verantwoordelijk zijn, benadrukt Timen. Ze noemt de situatie in verpleeghuizen nog "relatief rustig". Slechts een deel van de onlangs besmette zeventigplussers zou in een verpleeghuis wonen.

Stijging hangt niet alleen samen met meer testen

Het gros van de nieuwe besmettingen werd opgelopen in de huiselijke sfeer, op familiefeestjes, op de werkvloer en in horecagelegenheden. Timen spreekt van een forse toename: "Het gaat om meer dan duizend besmettingen per dag, die niet geheel toegeschreven kunnen worden aan het toenemende aantal afgenomen coronatests."

Het aandeel positieve tests steeg namelijk van 2,8 naar 3,9 procent. Hoewel een deel van de Nederlanders met klachten zich dus niet laat testen, merkt Timen dat in totaal wél meer Nederlanders een teststraat opzoeken. "In het begin van de uitbraak ging het om 12 procent, nu gaat het om een derde van alle Nederlanders."

Timen wil op korte termijn een daling of ten minste een stabilisatie van de coronacijfers zien. "De periode van het najaar met veel luchtweginfecties staat voor de deur. Die zijn makkelijk overdraagbaar van mens tot mens. Het zou niet goed zijn om die periode met stijgende coronacijfers in te gaan."