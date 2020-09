Op de intensive cares (ic's) is minder ruimte nodig om coronapatiënten op te vangen, doordat patiënten ten opzichte van maart en april minder lang op de ic liggen. Dat bevestigt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), dinsdag aan NU.nl na berichtgeving van De Gelderlander.

In de maanden maart en april lagen de meeste coronapatiënten op de ic. De gemiddelde ligduur van een patiënt was volgens Gommers toen 22 dagen. In mei en juni was dat gedaald tot zo'n zestien dagen.

Ook overleven meer patiënten het als ze op de ic komen te liggen. In maart en april stierf bijna 30 procent van de coronapatiënten die op de ic kwamen, inmiddels is dat 15 procent.

Volgens Gommers zorgt de kortere ligduur ervoor dat er minder ic-bedden nodig zijn dan tijdens de piek in maart en april. Voorwaarde is dan wel dat patiënten niet allemaal tegelijk ic-zorg nodig hebben.

"We hadden tijdens de piek (in maart en april, red.) 1.400 COVID-patiënten op de ic en daar kwamen nog eens 350 niet-COVID-patiënten bij. We hadden toen dus ruim zeventienhonderd bedden nodig", aldus Gommers. "Tijdens een nieuwe piek zouden nu bijvoorbeeld maar zevenhonderd ic-bedden voor mensen met COVID nodig zijn. Als ze niet allemaal op hetzelfde moment binnenkomen."

Kortere ligduur vermoedelijk door andere behandeling

Naar de oorzaak voor de kortere ligduur van coronapatiënten op de intensive care wordt nog gezocht, maar Gommers vermoedt dat het komt door andere behandelmethoden. "Het is aannemelijk dat het door andere therapieën komt, maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen."

Eind juli zei Gommers al in gesprek met NU.nl dat het toedienen van bijvoorbeeld bloedverdunners en dexamethason coronapatiënten sneller laat herstellen dan in het voorjaar, toen die middelen nog niet werden gegeven.

Volgens Gommers zijn "fysiek de ruimtes gecreëerd" om de capaciteit van de intensive cares te vergroten, maar is er "geen blik met voldoende verpleegkundigen" open te trekken. "We proberen het qua personeel een goede invulling te geven, maar waar we nu staan is niet in een getal uit te drukken. Alle kleine beetjes helpen."