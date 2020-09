De komende dertig jaar zal de wereldwijde vraag naar olie geleidelijk afnemen. Dat maakt BP maandag bekend bij de publicatie van zijn vooruitzichten tot aan 2050. Volgens het olie- en gasbedrijf zal de olieconsumptie niet meer terugkeren op het niveau van voor de coronacrisis.

In het meest conservatie toekomstscenario van BP zal de wereldwijde vraag naar olie rond 2025 pieken, om vervolgens af te nemen tot een volume dat 10 procent onder het niveau van 2018 zit. In het tweede scenario rekent BP erop dat overheden maatregelen zullen nemen om de wereldwijde CO2-uitstoot met 70 procent te verminderen. Hierdoor zal de vraag naar olie in 2050 ruim de helft minder zijn dan in 2018.

In het meest extreme scenario wordt de CO2-uitstoot met 95 procent teruggebracht, met een 80 procent lagere olieconsumptie als gevolg. De vraag zal vooral te lijden hebben onder hogere efficiëntie en de elektrificatie van het wegverkeer, zo schrijft BP.

Ook de wereldwijde vraag naar gas zal rond 2025 pieken, maar vervolgens minder hard dalen dan de vraag naar olie. In het meest voor de hand liggende scenario zal de gasconsumptie zelfs toenemen, om rond 2050 ongeveer een derde hoger uit te komen dan in 2018. Gas kan vooral ontwikkelingslanden uitkomst bieden die van kolen af willen, maar die nog niet kunnen terugvallen op wind- en zonne-energie.

Hernieuwbare energie zal in dit deel van de wereld in 2050 een aandeel van ongeveer 20 in de energiemix hebben. In 2018 lag dat aandeel nog op 5 procent. De hogere ramingen zetten het percentage op respectievelijk 45 en 60 procent in 2050. BP dicht ook waterstof en bio-energie kansen toe.