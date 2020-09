Nederlandse ov-bedrijven lanceren maandag een campagne om de reiziger weer de trein, tram en bus in te krijgen. Met de campagne wil de sector uitstralen dat het openbaar vervoer een veilige manier van reizen is. Het aantal gebruikers van het ov blijft ver achter bij de aantallen van voor de coronacrisis.

De campagne duurt drie maanden en is te zien en horen op de radio, de televisie, billboards en via online uitingen.

Het is niet eerder voorgekomen dat de Nederlandse ov-bedrijven samen zo'n grote campagne hebben geïnitieerd, maar de coronacrisis heeft tot een unieke situatie geleid, meldt directeur Pedro Peters van koepelorganisatie OV-NL.

"Tijdens de lockdown is het ov op verzoek van de Rijksoverheid door blijven rijden als vitale sector", stelt hij. "Met bijna lege treinen, bussen, trams, metro's en veerponten hielden we Nederland mobiel." Maar het aantal reizigers kelderde: tijdens de lockdown viel het aantal reizigers 90 procent lager uit dan gebruikelijk.

De maatregelen zijn een paar maanden geleden versoepeld, maar het aantal reizigers blijft klein. De bezetting ligt gemiddeld rond de 50 procent van wat voor de crisis gebruikelijk was. Dit komt mede door de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken.

De sector lijdt dit jaar naar verwachting een verlies van 500 miljoen euro. De ov-sector kreeg een financiële injectie van de overheid, maar deze regeling loopt eind 2020 af. In 2021 moet het ov in principe weer zijn eigen broek kunnen ophouden.

Reizigers weten nog niet dat ze 'van harte welkom' zijn

"Veel mensen en bedrijven blijken nog niet te weten dat ze weer van harte welkom zijn in het ov", stelt Peters. "Dit is reden voor alle ov-bedrijven in Nederland om samen een landelijke campagne op te zetten. We willen graag dat mensen weer gaan ervaren hoe prettig en verantwoord het is om met het ov te reizen."

De reizigers krijgen vooral de oproep om buiten de spits te rijden. De regels van het RIVM blijven natuurlijk wel gelden, beklemtoont Peters. "We vragen reizigers om een mondkapje te dragen, zoveel mogelijk verspreid over de dag te reizen, grote drukte te vermijden en bij klachten thuis te blijven", stelt hij.

Ook op de weg laat de coronacrisis sporen na. Het aantal auto's op de weg is inmiddels weer bijna op het oude niveau (93 procent). Maar mensen rijden veel minder in de spits en gebruiken de auto voor kortere ritjes. Mede hierdoor blijven de traditionele najaarsfiles in de spits vooralsnog uit.

