Greenpeace Nederland wil het kabinet via de rechter dwingen om de 3,4 miljard euro staatssteun voor luchtvaartmaatschappij KLM in te trekken omdat er geen klimaatvoorwaarden aan worden gesteld. Dat meldde de milieuorganisatie zondagavond.

"Deze staatssteun stort ons dieper in de klimaatcrisis", aldus klimaatexpert Dewi Zloch van Greenpeace. "Het kabinet verzaakt om harde afspraken te maken met KLM over het tegengaan van de vervuiling."

Volgens de organisatie is de staatssteun in strijd met de zorgplicht die de Nederlandse overheid voor haar burgers heeft. "Zoals de Hoge Raad dat eerder ook in het Urgenda-vonnis heeft bekrachtigd."

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda stapte in 2015 succesvol naar de rechter. De organisatie vond dat de overheid de urgentie van het klimaatprobleem wel erkent, maar dat er te weinig maatregelen worden genomen om klimaatverandering te voorkomen.

Greenpeace eist dat de overheid KLM een maximum aan CO2-uitstoot oplegt. Ook moet het aantal vluchten omlaag, te beginnen met de korte vluchten van minder dan 1.000 kilometer.

'KLM heeft geen gedegen klimaatplan'

Volgens Greenpeace heeft de KLM geen gedegen klimaatplan en was het steunpakket bedoeld om de werknemers van KLM zekerheid te bieden. "Maar juist dat is de overheid niet gelukt", aldus Zloch. "Ondertussen vliegen de kerosineknallers ons om de oren, met vliegtickets ver beneden de kostprijs."

Eind juni kreeg KLM van het kabinet staatssteun ter waarde van 3,4 miljard euro, omdat het bedrijf tijdens de eerste maanden van de coronacrisis nauwelijks heeft kunnen vliegen. Minister Wopke Hoekstra van Financiën onderstreepte toen de grote rol die KLM speelt in de Nederlandse economie. "Omvallen van de maatschappij zou een bedreiging vormen voor onze open en op export gerichte economie."

Eind juli maakte KLM bekend dat er in totaal 4.500 tot 5.000 van de 33.000 banen zouden verdwijnen in de KLM-groep, waar ook Transavia deel van uitmaakt. De luchtvaartmaatschappij sluit niet uit dat het banenverlies nog verder zal oplopen